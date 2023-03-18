Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы заваливают мусором
Свалка образуется жителями садоводческих товариществ
Фото: Кадр из видео
Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ущелье Кок-лай-сай возле Алматы регулярно заваливают мусором и отходами из ближайших садоводческих товариществ "Кок-Лай-Сай", "Весна" и "Эдельвейс".
Только недавно там убрали мусор и провели санитарную очистку, сообщает TengriTravel со ссылкой на акимат Райымбекского сельского округа.
В акимате также назвали тех, кто, по их мнению, загрязняет природу.
Аппаратом акима неоднократно проводились и организовывались работы по санитарной очистке территории вдоль дороги. Данная свалка скапливается за счет сброса ТБО (мусора) жителями садоводческих товариществ. Так как в садоводческих товариществах не предусмотрена компания, занимающаяся вывозом ТБО, по причине невозможности проезда грузового транспорта. По сей день проживающие и проезжающие по этой дороге жители нескольких садоводческих товариществ в этой местности продолжают выбрасывать мусор", - заявили в сельском акимате.
В ведомстве сообщили, что садоводческое товарищество "Кок-Лай-Сай" находится в горной местности выше по улице Таусамалы села Кыргауылды, которая не входит в черту населенного пункта и является дорогой областного значения.
Ранее в социальных сетях появилось видео заваленного мусором ущелья.
Ущелье Кок-лай-сай, начало. Вот смотрите. Природоохранная зона, заповедник. Вот в каком оно все состоянии. Вот самая красота. Природоохранная зона, везде помойка. Просто страшно, ужас. Одно из красивейших ущелий в нашем городе, в Алматы. Просто помойка, мусор разлетается на километры. Прошу принять меры, акимат", - рассказал мужчина на видеозаписи.
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