Группа людей пожаловалась на голые скульптуры в музее имени Кастеева

Фото: Facebook/Dauren Dosmagambetov
Как сообщил казахстанский скульптор Даурен Досмагамбетов, в музее открылась выставка союза художников РК, посвященная 30-летию независимости.
При формировании выставки произошел небольшой смешной инцидент. Группа пожилых и полных экстремистов в медицинских масках устроила скандальчик", - написал на своей странице в Facebook Даурен Досмагамбетов.
По его словам, они возмущались, "почему в музее, где дети ходят, стоят голые скульптуры".
Как сообщил Досмагамбетов, организаторы выставки, кураторы, искусствоведы, представители союза художников и администрации музея извинились и задвинули "проблемные" скульптуры за ширму.
Сам скульптор считает, что это объекты искусства, и был недоволен произошедшим.
Богатейший музей Средней Азии с ценнейшей коллекцией и члены СХ РК прогнулись перед стайкой... средневековых мракобесов, псевдоморалистов", - отметил он.
Может надо на музеях писать предупреждения, как на пачках сигарет: "Осторожно, вы можете стать культурным человеком!" - добавил Досмагамбетов.