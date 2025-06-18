Идет расследование - TSARKA прокомментировал информацию об утечке данных казахстанцев
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Центр анализа и расследования кибератак прокомментировал информацию об утечке личных данных граждан Казахстана, передает корреспондент агентства.
В Telegram и соцсетях появилась информация о базе данных 16 миллионов граждан Казахстана. Важно отметить тот факт, что изначальные публикации шли от анонимных Telegram-каналов, TSARKA никогда не размещает непроверенную информацию без деталей расследования и официальных комментариев от госорганов. Как вы уже знаете, сейчас идет расследование со стороны государства, также наши аналитики уже проверяют источники опубликованных данных, оценивают их достоверность и влияния на безопасность граждан. На текущий момент мы считаем, что опубликованная база представляет собой компиляцию ранее старых похищенных и разрозненных данных, собранных в единый файл якобы новой утечки. Подобные случаи многократно происходят в даркнете в целях продажи различных баз данных", - заявили в центре.
Подчеркивается, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.
После этого каждый сможет в безопасном формате проверить, были ли затронуты его персональные данные, с помощью сервиса NomadGuard, доступного в мобильном приложении Egov Mobile. TSARKA продолжает работу по установлению источника информации и оказывает полное содействие госорганам в рамках текущей проверки", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК прокомментировали информацию об утечке.