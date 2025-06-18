Идет расследование - TSARKA прокомментировал информацию об утечке данных казахстанцев

В Минтуризма держат связь с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами

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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за сложившейся ситуации на Ближнем Востоке Министерство туризма и спорта Казахстана обратилось к соотечественникам просьбой внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.





В ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией и находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами.





В случае необходимости министерством совместно с "Туристік Қамқор" и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов.





Напомним, Казахстан запретил полеты над и вблизи территорий Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана из-за ситуации на Ближнем Востоке. Данная мера касается всех пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов.



