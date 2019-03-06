Итальянский апелляционный суд вынес решение в пользу Стати

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - 1 марта 2019 года итальянский апелляционный суд вынес решение, провозгласив арбитражное решение от 19 декабря 2013 года подлежащим исполнению и отклонив возражения РК, которые были представлены 14 мая 2018 года, передает Kazakhstan Today.

"В Италии нет активов РК, на которые возможно обратить взыскание. Поэтому риски РК минимальные", - сообщили в Министерстве юстиции РК.

По данным Минюста, итальянский суд не принял во внимание тот факт, что шведский суд не вынес решения по существу мошенничества. "Итальянский суд также не рассмотрел существенные доказательства, представленные РК, в то время как Стати ни разу не представил опровергающих доказательств. После решения шведского суда появились новые доказательства, которые не только дополнительно подтвердили доводы о мошенничестве, представленные шведскому суду, но и выявили дополнительные доказательства о мошенничестве", - отметили в ведомстве.

Фактически, в июне 2017 года английский суд после оценки представленных ему РК доказательств пришел к достаточно убедительному заключению о том, что Стати получили арбитражное решение путем мошенничества. Затем английский суд назначил судебное разбирательство по делу о мошенничестве, предоставив Стати возможность представить опровергающие доказательства. Однако, Стати решил полностью отказаться от разбирательства по признанию арбитражного решения в английском суде. Стати было разрешено сделать это только при условии никогда не возвращаться в английские суды для признания арбитражного решения, и что он обязан возместить расходы", - проинформировали в Минюсте.

Пока что английский суд является единственным судом, который оценил доказательства и пришел к достаточно убедительному заключению по существу мошенничества. Ни один другой суд, включая итальянский суд, до сих пор не оценил и не заслушал доказательства.

Мошенническая схема, первоначально выявленная по состоянию на 2015 год, связана с противоправным применением Газоперерабатывающего завода в качестве средства мошенничества с использованием по меньшей мере двух посреднических компаний Стати, тем самым мошенническим образом увеличивались затраты. Это привело к ложной оценке завода, которую Стати представил Трибуналу и которая была воспринята Трибуналом как истинная.

Тем временем появились доказательства другой мошеннической схемы, которая не связана с заводом. В рамках арбитражного разбирательства также рассматривалась одна из финансовых операций Стати по обеспечению текущего финансирования. Эта операция также была мошеннической, но во время слушаний у Казахстана не было достаточных доказательств и Арбитражный трибунал поверил объяснениям Стати", - сообщили в ведомстве.

По информации Минюста, дальнейшие разбирательства продолжаются в других юрисдикциях, где Стати предлагается представить доказательства, опровергающие существенные и все более растущие доказательства мошенничества.

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