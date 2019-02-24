Из-за 40-градусного мороза в Северном Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Петропавловск. 7 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской области из-за сильных морозов и метели, передает Kazakhstan Today.

Ночью 8 февраля в Северо-Казахстанской области сохраняется местами сильный мороз 40 градусов. Днем ожидается местами метель. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 8 февраля ожидается метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95 %, говорится в сообщении синоптиков.

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