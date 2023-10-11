10.10.2023, 17:30 29321
Из Тель-Авива в Алматы вылетел самолет со 124 казахстанцами на борту
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Тель-Авива в Алматы вылетел репатриационный рейс со 124 казахстанцами, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
10 октября в 16.45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из города Тель-Авива в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина", - проинформировали в ведомстве.
Ожидается, что сегодня вечером самолет прибудет в Алматы.
Напомним, вчера на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что МИД РК и посольством Казахстана в Тель-Авиве создан оперативный штаб, открыта горячая линия экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. За 2 дня обработано более 500 звонков и обращений.
Ранее сообщалось, что Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу.
По данным РИА Новости, около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
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11.10.2023, 09:16 4166
Бывшие судисполнители в Астане подозреваются в хищении алиментов
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Астаны выявлены факты хищения денежных средств бывшими частными судебными исполнителями, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай, двое судебных исполнителей, несмотря на прекращение деятельности, на протяжении полугода распоряжались денежными средствами, предназначенными для уплаты алиментов 87 детям.
К примеру, частным судисполнителем присваивались алименты двоих воспитанников детского дома, перечисляемые их отцом - инвалидом 2-й группы из получаемых средств социальных пособий. Другой частный судебный исполнитель снял с банковского счета деньги умершего плательщика алиментов и потратил их. Всего они похитили 5 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
После вмешательства прокуроров уже 34 детям погашен ущерб, работа по остальным продолжается.
По фактам мошенничества и злоупотребления полномочиями проводится досудебное расследование", - проинформировали в прокуратуре.
Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что частные судебные исполнители похитили более миллиарда тенге. Республиканская палата ЧСИ прокомментировала эту информацию.
11.10.2023, 08:47 5641
Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Фото: МЧС РК
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан направил более 1,6 тысячи тонн гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Афганистану по ликвидации последствий разрушительного землетрясения из государственного материального резерва выделены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне отправляемого гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн", - проинформировали в МЧС.
Кроме того, по данным ведомства, ТОО "СК "Фармация" выделены медикаменты для отправки в Афганистан. Лекарства и палатки направлены самолетом Национальной гвардии, адресаты их получат уже сегодня.
Доставка остальной гуманитарной помощи будет осуществлена железнодорожным транспортом", - уточнили в министерстве.
Как сообщалось ранее, для проведения поисково-спасательных работ в провинцию Герат были направлены 45 сотрудников МЧС.
Напомним, сильное землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тысячи человек.
В среду европейские сейсмологи сообщили о еще двух землетрясениях магнитудой 6,3 и 5,0 в той же провинции на западе Афганистана. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала, сообщает РИА Новости.
11.10.2023, 08:10 6961
Из Тель-Авива в Алматы прибыл самолет с эвакуированными казахстанцами
Фото: Хабар 24
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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет из Тель-Авива с казахстанцами на борту приземлился в Алматы минувшей ночью, сообщает "Хабар 24".
Всего на борту находилось 166 пассажиров, из которых 124 казахстанца и 42 иностранных гражданина. Среди них двое детей младше двух лет. В числе прибывших пассажиров были как туристы, так и местные жители.
Репатриационный рейс из Тель-Авива в Алматы встречали родственники казахстанцев, которые жили, учились или отдыхали в Израиле. Самолет приземлился с небольшой задержкой - в 23.32. По пути судно произвело техническую остановку в Актау. В аэропорту Алматы дежурили медики на случай необходимости оказания скорой помощи прибывшим пассажирам.
Вернувшиеся на родину казахстанцы благодарят отечественных дипломатов за оказанную всестороннюю поддержку.
Мы вообще вначале ничего не поняли. Когда услышали сирены первые, подумали, что это просто скорая помощь. В начале всех этих действий мы оказались в Палестине. Потом переехали в сам Израиль. На север. Там было тихо, спокойно. Я хотел бы в первую очередь выразить благодарность всем, кто смог организовать выезд наш из Израиля. Это такой экстренный выезд", - говорит пассажир репатриационного рейса Дмитрий Байдек.
Ранее казахстанцы, находящиеся на территории Израиля, после начала эскалации палестино-израильского конфликта захотели вернуться на родину и обратились в посольство. Специальный рейс вылетел вчера в 8 часов утра из Алматы.
В аэропорту Тель-Авива ни одного гражданина Казахстана мы не оставили. Мы всех смогли забрать. Очень многие авиакомпании отменили рейсы в эту страну. Практически рейсов гражданских пассажирских не осталось. И поэтому для нас это был очень такой сложный шаг. Но мы рады, что мы смогли выполнить эвакуационный рейс", - сообщил вице-президент по маркетингу и продажам авиакомпании Адел Даулетбек.
Напомним, в связи с нестабильной ситуацией казахстанские авиакомпании приостановили сообщение с Израилем.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900, сообщает РИА Новости.
10.10.2023, 08:43 51496
Самолет Air Astana вылетел в Тель-Авив для эвакуации граждан Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana выполняет вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Сегодня в 08.00 из Алматы в Тель-Авиа вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23.45 местного времени", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщил вчера на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, МИД РК и посольством Казахстана в Тель-Авиве создан оперативный штаб, открыта горячая линия экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. За 2 дня обработано более 500 звонков и обращений.
На сегодняшний день на консульском учете в посольстве Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В высших учебных заведениях Израиля обучаются 5 студентов из Казахстана. Также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля. Всего 112 человек", - рассказал Смадияров.
Создан специальный чат, в который вошли около 200 граждан Казахстана, временно и постоянно проживающих на территории Израиля. В настоящее время формируются списки граждан, которые хотят вернуться в Казахстан. Сейчас в них вошли 118 человек. Еще около 400 граждан РК могут находиться в Израиле и не состоять на консульском учете.
Также, по информации посольства Казахстана в Иордании, в Секторе Газа находится около 25-27 граждан Казахстана с казахстанскими паспортами. В основном это казахстанки, которые вышли замуж за граждан Палестины.
Смадияров рассказал, что сейчас эти семьи постоянно перемещаются по территории сектора Газа в поисках безопасного места. При этом он подчеркнул, что наземное движение в этой области затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством.
Напомним, Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу.
По данным РИА Новости, около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
09.10.2023, 16:31 92691
Жасын Биркенов назначен директором телеканала "Хабар 24"
Ранее он занимал должность директора ТОО "Атырау-Акпарат"
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жасын Биркенов возглавил телеканал "Хабар 24", сообщили в пресс-службе телеканала.
Сообщается, что ранее он занимал должность директора ТОО "Атырау-Акпарат".
В разные годы он работал на каналах МТРК (Петропавловск), "Қазақстан-Петропавл", а также "Қазақстан" и "7 канал".
Был автором и ведущим тематических программ "Сұхбат", "Өзекті", "Тексердік", "Баспасөзге шолу", "Әкім" на телеканале "Хабар 24". Работал главным редактором, шеф-редактором канала. Также был собственным корреспондентом "Хабар 24" в Узбекистане и на Украине.
Напомним, что Кемелбек Ойшыбаев назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар".
09.10.2023, 14:05 98056
Сын казахстанского депутата отделался штрафом за избиение людей в Алматы
Виновный выплатит штраф и компенсацию за моральный и материальный ущерб
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Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Нурасылу Болату - сыну известного казахстанского спортсмена, а также депутата мажилиса Даулета Турлыханова вынесли приговор за избиение супружеской пары юристов в Алматы.
Суд признал Нурасыла Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам из хулиганских побуждений". Ему назначено наказание в виде штрафа в 500 МРП - 1,7 млн тенге.
Кроме того, осужденного обязали выплатить 1 млн тенге в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб.
Напомним, об инциденте стало известно, когда супруга пострадавшего юриста Олега Чернова сообщила в соцсетях, что она и ее муж хотели помочь девушке, которую избивал молодой человек. Однако, когда юристы попытались остановить нападавшего, он переключился на них. Она добавила, что позже к агрессору присоединились друзья, которых не смутило присутствие полицейских. В результате у Чернова был диагностирован перелом ребра. Позже стало известно, что нападавшим оказался сын Даулета Турлыханова - Нурасыл.
09.10.2023, 10:41 107586
Массовое отравление в спеццентре Карагандинской области: еще двоих детей выписали из больницы
Фото: Depositphotos
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Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из областной детской клинической больницы выписаны еще два пациента, пострадавших в результате массового отравления в центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день 12 воспитанников центра вернулись в социальное учреждение с улучшением общего состояния. Все дети находятся под наблюдением врачей центра", - сообщили в управлении здравоохранения региона.
Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков 30 июля. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, проводят проверку. В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
09.10.2023, 10:22 106361
Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" стартуют в Кыргызстане
К ним привлекаются воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана
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Бишкек. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Активная фаза учения "Нерушимое братство - 2023" стартует в Кыргызской Республике, учения пройдут в период с 9 по 13 октября. Об этом сообщается на сайте ОДКБ.
Напомним, в период с 4 по 8 октября контингенты, участвующие в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", совершили перегруппировку в Кыргызстан.
Активная фаза учения будет проведена на территории полигона "Эдельвейс" в период с 9 по 13 октября на завершающем этапе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2023".
Основными целями учения являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.
В ходе учения в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи.
Практические действия предусматривают выполнение коллективными миротворческими силами совместно с подразделениями МЧС учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении "заложников" и оказании гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". К ним также привлекаются воинские контингенты Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?