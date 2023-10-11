Из Тель-Авива в Алматы вылетел самолет со 124 казахстанцами на борту  

Ожидается, что сегодня вечером самолет прибудет в Алматы

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Из Тель-Авива в Алматы вылетел репатриационный рейс со 124 казахстанцами, - Из Тель-Авива в Алматы вылетел репатриационный рейс со 124 казахстанцами, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.





10 октября в 16.45 по времени Астаны вылетел репатриационный рейс из города Тель-Авива в Казахстан. На борту находятся 166 пассажиров, из которых 124 гражданина РК и 42 иностранных гражданина", - проинформировали в ведомстве.





Фото: МИД РК





Ожидается, что сегодня вечером самолет прибудет в Алматы.









Напомним, вчера на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что МИД РК и посольством Казахстана в Тель-Авиве создан оперативный штаб, открыта горячая линия экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. За 2 дня обработано более 500 звонков и обращений.





Ранее сообщалось, что Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной в минувшую субботу.





По данным РИА Новости, около 4,5 тысячи ракет были выпущены по Израилю из сектора Газа с начала операции палестинского движения ХАМАС, сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).





Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.





Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.