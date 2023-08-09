Избиение подростка в Павлодаре: стало известно об очередной жертве буллинга
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Павлодар. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Об очередной жертве буллинга со стороны подростков из Павлодара сообщили в соцсетях.
Письмо мамы пострадавшей девочки опубликовал на своей странице в Instagram фонд "Не молчи". По ее словам, дочь подверглась издевательствам со стороны тех же подростков, которые избили 14-летнего мальчика.
Моя дочь К. подверглась публичным издевательствам со стороны двух старших подростков при 10 свидетелях, которые были с ними заодно. Позже эти же мальчики издевались над Никитой, он одноклассник моей дочери. В случае с моей дочерью, им не понравилось, что на ней белая куртка, и они стали вытирать об нее ноги, впоследствии повалили и стали закидывать песком. Не выдержав такого унижения, она совершила попытку суицида наглотавшись таблеток. Врачи еле спасли ее. Сейчас она боится 1 сентября, опасаясь что все останется безнаказанным и ее продолжат буллить эти мальчики. Нам нужна помощь", - написала женщина.
По словам правозащитницы Дины Тансари, это уже третий факт буллинга, зафиксированный в Павлодаре.
Обращаемся к руководству полиции Павлодара, требуем приобщить материалы данного дела к делу избитого мальчика, по статьям 105 УК РК доведение до суицида и по статье 293 УК РК "Хулиганство". Требуем вмешаться в данное уголовное расследование Генеральную прокуратуру РК и детского омбудсмена Динару Закиеву", - написала Тансари.
Она также потребовала привлечь к уголовной ответственности по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей" директора 9-й школы и завуча по воспитательной работе, а всю группу подростков направить на перевоспитание в специализированные интернаты на год.
Напомним, 24 июля 14-летний подросток попал в больницу со множественными травмами после массовой драки. Дело об избиении взял на контроль Комитет по охране прав детей.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.
В этом же месяце в Петропавловске группа пьяных жителей жестоко избила подростков.
В июне жестокому буллингу подвергли школьника в Караганде. Девятиклассника избивали палками и тушили об него окурки.
Ранее сообщалось, что в Казахстане буллинг в соцсетях будет регулироваться законом. Владельцев онлайн-платформ обязуют блокировать аккаунты с информацией о киберзапугивании детей и контентом против государственного строя. Соответствующий законопроект принял во втором чтении мажилис и направил его на рассмотрение в сенат.