К уголовной ответственности по фактам коррупции привлекается пять должностных лиц МИД РК

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба провела с руководящим составом Министерства иностранных дел и Министерства индустрии и инфраструктурного развития совещание по профилактике коррупции, передает Kazakhstan Today.

Встреча была посвящена поправкам о персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, введенных в законодательство по поручению главы государства.

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов озвучил коррупционные риски в разрезе каждого из присутствующих министерств и подробно остановился на механизме реализации введенных норм - кто должен подавать в отставку, за кого, в какие сроки, и так далее.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития коррупции наиболее подвержены сферы транспортного контроля, автомобильных дорог и строительства. Несмотря на принимаемые руководством министерства меры, ситуация кардинально не меняется. По результатам антикоррупционного мониторинга за 2019 год Министерство вошло в топ-5 наиболее коррумпированных структур, осуждено 20 лиц", - сказал О. Бектенов.

Об имеющихся коррупционных рисках в деятельности МИД свидетельствует уголовно-следственная практика. Антикоррупционной службой к уголовной ответственности по фактам коррупции привлекается 5 должностных лиц министерства и его подведомственных организаций.

Агентство обратило внимание министерств, что необходимые инструменты по профилактике и предупреждению коррупции в законодательстве имеются. В числе ключевых - внутренний анализ коррупционных рисков, проводимый самостоятельно госорганами и организациями. Задача министерств - их эффективное применение.

За непринятие мер по предупреждению коррупции в соответствии с действующим законодательством руководители госорганов несут как дисциплинарную, так и административную ответственность", - резюмировал О. Бектенов.

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