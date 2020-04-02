Как введение чрезвычайного положения в Казахстане сказалось на деловой активности граждан - опрос

Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today провело опрос граждан о том, как распространение коронавирусной инфекции и введение чрезвычайного положения в Казахстане сказалось на их работе, передает Kazakhstan Today.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Как пандемия коронавируса COVID-19 и связанные с ним события повлияли на вашу жизнь?".

Согласно результатам опроса, 26% респондентов перешли на удаленную работу, без сокращения заработной платы. Еще 26% - отправили в отпуск без содержания. 23% опрошенных ответили, что продолжают работать без изменений. 17% пришлось закрыть свой небольшой бизнес.

6% сообщили, что их сократили на работе, 4% - ушли в трудовой отпуск.

3% продолжают работать на удаленной работе, но при этом им сократили заработную плату.

Всего в опросе приняли участие 63 человека.

Приостановлена работа непродовольственных торговых центров, автосалонов, салонов продаж автозапчастей и цветочных павильонов, химчисток, прачечных, фотосалонов, оптики, ломбардов, агентств по недвижимости, автомоек, станций технического обслуживания. Объекты общественного питания работают в режиме "доставки до клиентов" с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер.

Закрыты также непродовольственные торговые рынки; крупные торгово-развлекательные центры, торговые дома, имеющиеся на их территории и отдельно расположенные кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные центры (бильярдные залы, караоке, боулинг-центры, компьютерные и интернет-клубы и др.) с массовым скоплением людей, за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств; объекты услуг: салоны красоты, парикмахерские, массажные кабинеты, бани, сауны, СПА-центры, аквапарки, бассейны, солярии, тиры, стрельбища, фитнес-залы, тренажерные залы, в том числе для занятия йогой, спортивные клубы и др.

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