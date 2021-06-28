Какая погода ожидает казахстанцев в четверг

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - В четверг, 24 июня, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе и востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на северо-западе и востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, град, ночью на севере и востоке местами сильные дожди. А на западной части РК под влиянием антициклона и теплых воздушных масс, ожидается жаркая погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере и востоке шквал, на юге пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются град, шквал, ночью и утром местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман, днем местами град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются град, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются град, ночью и утром местами туман, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается град, усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области утром и днем местами ожидается град, усилится ветер местами до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

Днем в Алматинской области местами ожидается град, усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В Актюбинской области местами усиление ветра до 18 метров в секунду.

Днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, местами в Мангистауской области ожидается сильная жара, в Атырауской области местами очень сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской областей, местами в Жамбылской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - добавили синоптики.

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