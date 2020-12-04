Какая погода ожидает казахстанцев в декабре

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - По прогнозам синоптиков, в декабре температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, на востоке Карагандинской и на юго-востоке Жамбылской областей - ниже нормы на 1 градус, передает Kazakhstan Today.

Среднемесячная температура воздуха на восточном побережье Каспия еще положительная, до 1 градуса, на остальной территории республики она понижается с юго-запада и юга от 0,5 градуса мороза к северу и востоку до 13-18 градусов мороза. Самая низкая среднемесячная температура воздуха на северо-востоке Восточно-Казахстанской области составляет 20-24 мороза", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, количество осадков от ноября к декабрю в северной половине Казахстана уменьшается, а в южной, наоборот, увеличивается и составляет в предгорных районах юга, юго-востока и востока 25-50 миллиметров, в горах востока и юга 51-200 миллиметров (за весь период метеорологических наблюдений), на западе до 32 миллиметра, на севере и в центре страны 10-24 миллиметров.

В северных областях осадки выпадают в виде снега, дождь - явление редкое (наблюдается 2-3 раза в 10 лет). В южных областях дожди могут идти чаще 1-4 раза в месяц, дождь с переходом в снег 1-3 раза в месяц.

В начале и в конце первой декады декабря в северной половине, в центре и на востоке республики местами ожидаются снег, усиление ветра с метелью. Основной фон температуры воздуха составит ночью 23-28 градусов мороза, днем 12-20 мороза. В конце декады прогнозируется ослабление морозов в ночные часы до 13-23 мороза, днем до 5-13 мороза.

На западе страны с преобладанием антициклонального типа погоды ожидается преимущественно без осадков.

Температура воздуха прогнозируется ночью в пределах 15-25 градусов мороза, днем 7-15 градусов мороза. Лишь в конце первой декады с прохождением фронтальных разделов ожидается снег и усиление ветра, температура воздуха повыситься ночью до 9-15 градусов мороза, днем до 0, 5 мороза", - уточнили в Казгидромете.

На юго-западе Казахстана предполагается колебание температурного фона ночью от 2-10 мороза до 8-16 мороза, днем от 2 мороза - 3 тепла до 3-8 градусов мороза.

На юге и юго-востоке республики в начале и в конце декады пройдут осадки, в начале декады в горных и предгорных районах сильные, преимущественно в виде снега.

Прогнозируется туман, гололед и усиление ветра. Температура воздуха понизится ночью от 5-13 мороза до 10-20 мороза, днем от 5 мороза - 5 тепла до 8-13 градусов мороза", - пояснили синоптики.

Возвраты волн холода ожидаются:

- в северных, восточных и центральных регионах республики в середине декабря столбики термометров опустятся в ночные часы до 22-30 градусов мороза, днем до 10-18 градусов мороза;

- на западе Казахстана в начале и в конце второй декады - понижение температура воздуха ночью до 10-18 градусов мороза, днем до 5-13 градусов мороза;

- в южной части страны в середине второй декады температура воздуха ночью понизится до 10-20 градусов мороза, днем до 5-13 градусов мороза.

В конце месяца по всей территории Казахстана ожидается ослабление морозов.

Количество осадков предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы - в Северо-Казахстанской области, на большей части Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, в северной половине Костанайской, Акмолинской областей, в юго-восточной половине Алматинской области, в горных и предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей, меньше нормы - в Мангистауской области, в южной половине Актюбинской, на юго-востоке Атырауской, в западной половине Кызылординской области", - добавили синоптики.

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