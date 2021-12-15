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Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

14.12.2021, 08:23 237532
Какая погода ожидается в Казахстане во вторник
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки, в горах сильные осадки (дождь, снег)", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере Акмолинской и Западно-Казахстанской областей, на юге Северо-Казахстанской, Павлодарской и на востоке Костанайской областей ожидается туман. 
 
На севере и востоке Алматинской области - туман, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, днем на горных перевалах ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Мангистауской области и днем в Атырауской ветер 15-20 метров в секунду. 
 
На западе Восточно-Казахстанской области ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель. 
 
В центре Кызылординской области туман, ночью на юге - гололед. 
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; в горных районах ветер 15-20 метров в секунду. 

 

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В Казахстане планируют снизить тарифы автострахования - финрегулятор

15.12.2021, 17:25 4336
В Казахстане планируют снизить тарифы автострахования - финрегулятор
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сегодня в ходе пленарного заседания в мажилисе сообщила о возможности снижения тарифов по автострахованию в некоторых регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее данным, в республике тарифы на обязательное автострахование не менялись с 2007 года, когда были утверждены. И в настоящее время в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг" предусматриваются поправки, которые помогут перейти на гибкую тарификацию по обязательному автострахованию.
 
Как уточнила Абылкасымова, отдельные коэффициенты, используемые для расчета стоимости страховки, которые ранее были зафиксированы в законе переведут на уровень подзаконных актов, это коэффициент убыточности и бонус-малус, именно они станут более гибкими.
 

Мы предлагаем по гибкому механизму сделать связь между коэффициентом убыточности и реальной статистикой аварийности в регионах", - пояснила она. 

 
По данным финрегулятора, за последние пять лет показатели аварийности в разных регионах разная - в СКО - 20%, в Алматы - 58%, в Нур-Султане - 61%. Соответственно, и тарифы, по ее словам, должны быть разные, то есть если аварийность в регионе меньше, то и страховая организация должна снизить тарифы. 
 

При переходе на этот механизм мы ожидаем, что в большинстве регионов тарифы по автострахованию снизятся, по Алматы и Нур-Султану останутся на таком же уровне", - подчеркнула Абылкасымова.

 
Как отметила глава агентства по финрегулированию, изменения коснутся коэффициента бонус-малус, который отражает скидки и надбавки для водителей в зависимости от классности вождения. Система предусматривает 13 классов. Например, если водитель находится в 13 классе и у него не было ДТП, то ему предоставляются определенные скидки. В случае совершения им хоть одного ДТП, его класс понижается. 
 

Мы предлагаем сделать более равномерный переход между классами, чтобы была больше мотивация для водителей соблюдать дисциплину на дорогах", - пояснила Абылкасымова.

 
Измененную систему бонус-малус планируют ввести с 2023 года.
 
Как сообщалось ранее, депутаты мажилиса сегодня рассмотрели в первом чтении проект закона о развитии страхового рынка и рынка ценных бумаг, предлагалось включить в законопроект нормы по упрощенной процедуре урегулирования страхового случая при ДТП.
 
Также напомним, что в июне 2021 года в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкенте госкорпорация "Правительство для граждан" дала старт пилотному проекту по оказанию услуг страхования автовладельцам, Оформляя перерегистрацию авто, клиент может тут же купить страховой полис.
 

Алматинцы жалуются на гигантские пробки на "пробитой" Абая

15.12.2021, 15:09 6721
Алматинцы жалуются на гигантские пробки на "пробитой" Абая
Фото: Facebook
АЛМАТЫ. 15 ДЕКАБРЯ - Алматинцы жалуются в соцсетях на огромные пробки, возникшие после пробивки Абая в западном направлении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, пробить проспект Абая от улицы Момышулы до границы города поручил в минувшем году аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Часть проспекта открыли 14 декабря. 
 

Вчера ночью проспект Абая открыли с Алтын Орды. Соответственно, с шести утра весь алтынординский, акжарский, калкаманский, алма-ситинский поток хлынул в мегаполис через Абая, образовав в 07.30 утра огромную, небывалого масштаба пробку. Пробки от Саина до Момышулы", - написал в Facebook пользователь Айбар Олжаев. 


По его мнению, заторы на дороге возникли из-за светофора на Абая - Саина, который горит зеленым светом в восточном направлении всего 20 секунд. Раньше этого хватало, поскольку Абая заканчивалась на Момышулы и не было такого потока транспорта.
 

В результате не дает своего должного эффекта высокобюджетный проект по пробивке проспекта Абая", - пишет Олжаев.

 

Каждая развязка лишь отодвигает пробку чуть дальше", - пишет другой пользователь в telegram-канале паблика kris.p.almaty

 
Чтобы решить проблему, по мнению Олжаева, необходимо увеличить время зеленого сигнала светофора минимум до 45 секунд на Абая - Саина в восточном направлении, иначе никакого эффекта от пробивки Абая не будет.
 

Глава ЕНПФ рассказал, почему сократили срок использования пенсионных

15.12.2021, 13:56 26761
Глава ЕНПФ рассказал, почему сократили срок использования пенсионных
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Председатель правления АО "ЕНПФ" Жанат Курманов прокомментировал сокращение срока использования части пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Курманов обратил внимание, что, прежде чем обратиться в ЕНПФ и изъять свои пенсионные накопления, нужно определиться и подготовить все необходимые документы на приобретение жилья.
 

Когда эти деньги переводят на специальный счёт, они изымаются и не приносят инвестиционного дохода человеку. То есть человек обездвиживает свои накопления, поэтому этот период, когда они просто лежат на спецсчете, правильно было бы сократить", - объяснил глава ЕНПФ.

 
Он добавил, что 20 рабочих дней - достаточный срок для использования денег, если человек провел подготовительную работу.

Напомним, в Казахстане изменились сроки использования пенсионных накоплений. Срок использования составит до 20 рабочих дней. 

 

Наказать ответственных за разработку методики определения порога достаточности предложил депутат

15.12.2021, 13:32 31201
Наказать ответственных за разработку методики определения порога достаточности предложил депутат
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил отказаться от использования показателя минимальной заработной платы при расчете порогов достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня более 600 тысяч человек смогли использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение на общую сумму 2 трлн тенге. 3 декабря 2021 года ЕНПФ на своем сайте опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2022 год. В результате по новым повышенным порогам количество вкладчиков, имеющих возможность использовать свои пенсионные накопления, сократиться с 600 до 150 тысяч человек, то есть в 4 раза", - написал Жамалов в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Аскара Мамина.

 
Мажилисмен утверждает, что методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года, не соответствует нормам закона РК "О пенсионном обеспечении".
 

Так, согласно подпункту 15-1) статьи 1 закона порог минимальной достаточности, это минимальный размер пенсионных накоплений, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Однако в методике используется показатель минимального размера заработной платы (60 000 тенге). Таким образом, в Методике банально некомпетентно либо осознанно сделана методологическая ошибка, которая привязывает пороги к размеру минимальной заработной платы вместо показателя минимальной пенсии 46 302 тенге, что привело к увеличению минимальных порогов достаточности в среднем от 64% до 83%. Так, например, для человека 20 лет порог повышается с 1,7 млн тенге до 3,1 млн тенге, для людей в возрасте 59-62 лет - с 5,5 млн тенге до 9,1 млн тенге", - разъяснил депутат.

 
При этом он отметил, что при использовании в расчетах показателя минимальной пенсии (46 302 тенге), как это установлено законом, пороги достаточности, выросли бы всего на 9% по сравнению с 2021 годом.
 
Кроме того, продолжил Жамалов, у ЕНПФ существует конфликт интересов при расчете минимальных порогов достаточности. 
 

ЕНПФ, как держатель пенсионных активов, не заинтересован в изъятиях населением своих накоплений. Поэтому расчет минимальных порогов достаточности не может входить в полномочия ЕНПФ. Этим должно заниматься Министерство труда и социальной защиты населения, которое ответственно за реализацию политику в сфере социального обеспечения. А ЕНПФ может осуществлять лишь операторские функции - ведение пенсионных счетов, зачисление пенсионных взносов, выплата накопительной пенсии. Политику в этой сфере могут определять только правительство и Министерство, а не какое-то акционерное общество", - заявил он.

 
Также депутат утверждает, что нарушены сроки публикации. Так, согласно закону РК "О пенсионном обеспечении", пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений должны были быть опубликованы не позднее 1 декабря 2021 года, а не 3 декабря. И не только на интернет-ресурсе ЕНПФ, а также в печатных изданиях.
 

Еще 1 сентября в своем послании глава государства разрешил перечислять часть пенсионных накоплений на депозит в "Отбасы банк". Но соответствующие поправки были приняты только 10 декабря 2021 года".

 
При этом информационные системы и платформы для приема заявок еще дорабатываются. 
 

И опять не обошлось без сюрпризов. Без видимых на то причин срок использования пенсионных накоплений по назначению сокращен в 2 раза: с 45 до 20 рабочих дней", - напоминает депутат. 

 
Исходя из вышеизложенного, мажилисмен предлагает:
 
1)        отказаться от использования показателя минимальной заработной платы при расчете порогов достаточности;
 
2)        пересчитать пороги минимальной достаточности на 2022 год, используя, размер минимальной пенсии, согласно закону о пенсионном обеспечении;
 
3)        закрепить полномочия по расчету порогов достаточности за МТСЗН РК, как уполномоченного органа;
 
4)        до конца этого года выполнить поручение президента о возможности перечисления пенсионных накоплений на депозит в "Отбасы банк" и дать разъяснение по сокращению срока использования пенсионных накоплений с 45 до 20 дней;
 
5)        провести служебное расследование и наказать ответственных за разработку методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
 
Напомним, что ЕНПФ с 2022 года намеревался изменить порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Изменения вызвали возмущение у большинства казахстанцев, активисты даже организовали сбор подписей под петицией против решения ЕНПФ. После заявления ЕНПФ казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений. Ажиотаж вокруг пенсионки также вызвал рост цен на жилье. 9 декабря Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года.
 

Нигматулин раскритиковал главу ЕНПФ за ажиотаж вокруг порога достаточности

15.12.2021, 12:13 52981
Нигматулин раскритиковал главу ЕНПФ за ажиотаж вокруг порога достаточности
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В ходе обсуждения на пленарном заседании мажилиса поправок в законодательство по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг спикер палаты Нурлан Нигматулин возмутился тем, что председатель правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Жанат Курманов оказался не готов отвечать на вопросы депутатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спикер мажилиса припомнил главе ЕНПФ ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений, пишет Kazpravda.kz.
 

Вы можете прямо отвечать на заданный вопрос? Как вы возглавляете фонд?! Понятно, почему вы на три недели рот закрыли, не могли ничего объяснить народу с порогом достаточности, еще ссылались на то, что законы написали такие!" - возмутился Нигматулин.

 

Жанат Бостанович, готовиться надо, когда приходите сюда", - добавил Нурлан Ниматулин, обращаясь к главе ЕНПФ.

 
 
 

9 декабря Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года.
 

Меценатов Акмолинской области наградили премией "Жомарт жүрек"

15.12.2021, 09:15 78409
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 15 ДЕКАБРЯ - Ежегодно с 2018 года в Казахстане в рамках программы "Рухани жаңғыру" реализуется проект "Жомарт жүрек", направленный на популяризацию благотворительной деятельности, повышение гражданской ответственности и социальной активности населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня в Кокшетау прошло чествование акмолинцев за активное участие в реализации благотворительных и социально-значимых проектов, а также вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщает управление внутренней политики региона. 
 
В церемонии награждения принял участие аким области Ермек Маржикпаев.
 

Отрадно, что в преддверии знаменательного события для нашей страны - 30-летия Независимости, мы чествуем настоящих патриотов своей Родины. Ваш вклад в развитие региона и страны неоценим. От имени всех жителей области благодарю вас за Ваш труд, за ваше внимание, заботу и милосердие", - отметил руководитель региона. 

 
В числе награжденных Ерсаин Жаксылыков, руководитель одного из ведущих предприятий области по производству молочной продукции. Он стал лучшим по республике в номинации "Жылдың үздік қамқоршысы". Им оказана спонсорская помощь спортивным и ветеранским организациям. Меценат на постоянной основе оказывает поддержку трудовым коллективам и социально уязвимым категориям населения.
 
Номинации "Жыл меценаты" удостоен Александр Гусев, директор агрофирмы в Аршалынском районе. На протяжении нескольких лет он оказывает помощь в ремонте социальных объектов, приобретении медицинского оборудования, помогает нуждающимся гражданам. Только в этом году им оказана помощь на сумму свыше десяти миллионов тенге.
 
Обладателем номинации "Жыл тұлғасы" стала Куралай Джумабекова, координатор ОФ "Ана үйі", многодетная мать. Ею на постоянной основе оказывается социальная помощь женщинам и их детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
 
В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей конкурса среди творческих и научных личностей "Кулагер" по номинациям: "Лучшая проза", "Лучшее поэтическое произведение", "Лучшая публицистическая работа", "Лучший эскиз малой архитектурной формы", "Лучшая научно-исследовательская работа" и "Лучший телесюжет".
 
К слову, в этот же день ряд акмолинцев были награждены медалью "Халық алғысы", юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл", нагрудным знаком "Қазақстан мәслихаттарының Құрметті депутаты" и другими почетными наградами.
 

Южно-Казахстанский университет предоставил бесплатное обучение волонтеру за спасение скота от засухи

15.12.2021, 08:58 86212
Южно-Казахстанский университет предоставил бесплатное обучение волонтеру за спасение скота от засухи
Фото: baigenews.kz
ШЫМКЕНТ. 15 ДЕКАБРЯ - Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте предоставил бесплатное обучение волонтеру Курмету Талапказы, который организовал поставку кормов для животных в пострадавшую от засухи Мангистаускую область, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На совещании министра образования и науки с ректорами вузов руководству университета Шымкента - ЮКУ им. Ауэзова было дано поручение рассмотреть возможность предоставления права бесплатного обучения жителю города Курмету Талапказы. Сегодня принято решение, что Курмет Талапказы будет обучаться в Южно-Казахстанском университете им. М. Ауэзова на бесплатной основе", - сообщили в вузе.

 
Напомним, в этом году аномальная засуха привела к дефициту корма и падежу скота в западных регионах республики. 24-летний житель Туркестанской области Курмет Талапказы организовал поставку кормов в Кызылорду и Мангистау. Он призвал казахстанцев помочь засушливым регионам, чтобы решить проблему. И люди откликнулись: многие приезжали, чтобы помочь с сенокосом, а также высылали деньги на закуп сена.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

15.12.2021, 08:20 96856
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 15 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на юге и юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды - пройдут осадки (дождь, снег). На севере, юго-западе и юго-востоке ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской области днем на севере ожидается низовая метель, на севере и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

В Северо-Казахстанской области на северо-востоке и востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью. 

В Павлодарской области днем на западе и севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью. 

В Костанайской области на севере ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью, на юге туман. 

В Туркестанской области ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед. 

В Жамбылской области на севере, в горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед. 

В Мангистауской области на севере ожидается туман, на западе и в центре усиление ветра 17-22 метров в секунду с пыльной бурей. 

В Атырауской области на западе, востоке и в центре ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 

В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ночью и утром на севере ожидается туман. 

В Кызылординской области на юге ожидается туман.

 

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