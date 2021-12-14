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Синоптики предупредили жителей четырех областей о сильном тумане

13.12.2021, 21:20 159274
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
14 декабря в центре Кызылординской области ожидаются туман, ночью на юге области гололед.
 
Ночью 14 декабря в горах Туркестанской области сохраняются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, в горных, предгорных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, днем на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
 
В Шымкенте 14 декабря ожидается туман. 
 
14 декабря на севере и востоке Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 

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В Алматы прошел закрытый предпоказ премьерной оперы "Аида"

13.12.2021, 19:06 217459
В Алматы прошел закрытый предпоказ премьерной оперы "Аида"
АЛМАТЫ. 13 ДЕКАБРЯ - Сегодня в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая прошла пресс-конференция и закрытый предпоказ премьерной оперы Дж. Верди "Аида", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Опера "Аида" по праву считается одной из самых известных и популярных постановок у ценителей мирового оперного искусства. Это психологическая музыкальная драма, рассказывающая о великой силе любви. В КазНТОБ имени Абая эта постановка не шла пять лет, и сейчас творческая команда в лице режиссера-постановщика Ляйлим Имангазиной и художника-постановщика Вячеслава Окунева вновь создают на сцене мир египетских фараонов и воинов времен двух тысяч лет до нашей эры. 
 
О постановке сегодня рассказали Ляйлим Имангазина, Вячеслав Окунев, и.о. директора КазНТОБ имени Абая Таир Каратаев, художник-видеограф Виктория Злотникова и приглашенный солист Ахмет Агади.
 

Египетская мифология в последнее время дополнилась огромным количеством конспирологических теорий. Высочайшие достижения древней цивилизации объяснялись внеземным, инопланетным происхождением. Нам показалось интересным при работе над спектаклем использовать стилистику стыка двух цивилизаций - Древнего Египта и фантастического мира. Мы придумывали такой пазл из осколков древних артефактов и дизайна техногенного мира… Как у нас получилось - судить зрителю", - рассказал художник-постановщик Вячеслав Окунев.

 

Мир боится времени, а время боится пирамид. "Аида" - опера, написанная на века, для всех времен и народов. История любви, герои которой стоят перед выбором между чувствами и долгом, окутана тайнами и загадками Древнего Египта. Великая музыка Верди манит вверх к звездам, в бесконечность космического пространства", - сказала в свою очередь Ляйлим Имангазина.

 
Бессмертное творение Джузеппе Верди украшает репертуар всех ведущих оперных театров мира. Египетский военачальник Радамес, пленная эфиопская принцесса Аида и дочь фараона Амнерис должны сделать невозможный выбор: любовь или свобода, любовь или месть, и конечный выбор - любовь или жизнь. Главной особенностью оперы "Аида" является подлинный сюжет истории, взятый из древнего папируса, найденного во время раскопок в одной из гробниц. Как и много веков назад, темы любви, страсти, ревности и предательства остаются актуальными и в наши дни. 
 
Как обещают авторы постановки, созданные для пьесы футуристические декорации, костюмы героев и видеографика погрузят зрителя в сюрреалистичный мир. А ведущие солисты оперной труппы создадут аллюзию Древнего Египта.
 
Дирижером-постановщиком "Аиды" выступит главный дирижер КазНТОБ им. Абая Ерболат Ахмедьяров. Главные партии в опере исполнит ведущий состав оперной труппы, Заслуженные деятели РК Джамиля Баспакова, Гульзат Даурбаева, Дина Хамзина, Талгат Кузембаев. Приглашенным солистом в партии Радамеса выступит Ахмет Агади Заслуженный артист РФ, Народный артист Республики Татарстан и Лауреат Государственной премии Республики Татарстан. 
 

Мамин объяснил в каких случаях граждан могут выселить из жилья за кредиторские задолженности

13.12.2021, 17:05 275563
Мамин объяснил в каких случаях граждан могут выселить из жилья за кредиторские задолженности
Фото: kariwilson.com
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - При каких обстоятельствах граждан могут выселить из жилья за кредиторские задолженности рассказал премьер-министр РК Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно пункту 2 статьи 8 закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях" (далее - закон о жилищных отношениях) выселение граждан из занимаемых ими жилых помещений допускается лишь по основаниям, установленным настоящим Законом, в судебном порядке. Статьей 40 закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (далее - закон об исполнительном производстве) предусмотрено, что при наличии обстоятельств, делающих совершение исполнительных действий затруднительным или невозможным, взыскатель или должник либо судебный исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения вопрос об изменении способа и порядка исполнения. В этой связи, в случае, если у выселяемого и членов его семьи отсутствует иное жилище, лица, указанные в статье 40 закона об исполнительном производстве, вправе обратиться в суд об отсрочке исполнения. В данном случае судебный исполнитель приостанавливает исполнительное производство", - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

 
Как отметил Мамин, в законе также предусмотрена норма, которая обязывает судебного исполнителя приостанавливать исполнительное производство о выселении граждан, относящихся к СУСН, из единственного жилища на территории Республики Казахстан в период отопительного сезона. 
 

В свою очередь статьями 29 и 67 закона о жилищных отношениях предусмотрен перечень оснований предоставления гражданам арендного жилья или другого жилища. С января 2020 года в рамках Программы рефинансирования ипотечных займов реализуются дополнительные меры поддержки заемщиков из категории СУСН, в том числе в виде возврата в собственность заемщика единственного жилья, принятого на баланс банка, посредством финансирования либо аренды. На реализацию данного направления Национальным Банком выделено 44,6 млрд тенге. На сегодняшний день жилище с баланса банков возвращено 138 гражданам на сумму 1,1 млрд тенге. До 31 декабря 2021 года банками будет завершена работа по оказанию дополнительных мер помощи заемщикам, соответствующим условиям Программы", - написал Мамин.

 
 

В Уральске массово уничтожают бродячих собак

13.12.2021, 16:26 291088
В Уральске массово уничтожают бродячих собак
Фото: bashinform.ru
УРАЛЬСК. 13 ДЕКАБРЯ - В Уральске более тысячи бездомных собак уничтожили по заявлениям местных жителей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам директора Уральской городской ветеринарной станции Гадилбека Алибекова, к ним часто обращаются люди с письменным заявлением на уничтожение бродячих собак, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Кроме того, заявления об уничтожении собак жители оставляют и в акиматах. Всего в этом году было отловлено 3 390 собак и кошек, из них было уничтожено - 1149, стерилизовано - 2208 и 35 собак были повторно пойманы. Если у повторно пойманных прошло 12 месяцев со дня прежней вакцинации, то мы их вакцинируем снова, а если прошло три месяца после приема антигистаминных препаратов, то мы также повторяем приём препаратов", - заверил Алибеков.

 
Между тем он сообщил, что по-прежнему наибольшее количество вызовов на отлов собак поступает с дач, с Зачаганска, Деркула, Желаево и других районов Уральска.

 
Ранее сообщалось, что в октябре в Уральске были уничтожены более 900 бродячих собак

Напомним, в этом году мажилис одобрил законопроект об ответственном обращении с животными, согласно которому за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф для физических лиц от 5 до 20 МРП, для должностных лиц - от 10 до 40 МРП. 


Между тем зоозащитники считают, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами. 

Так, в ноябре, в Алматы, в жилом комплексе "Асыл Тау" живодер избил собаку

Спустя две недели в Алматинской области садист поджег собаку.

Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.  
 

Новые объекты культуры открываются в Акмолинской области в преддверии Дня независимости

13.12.2021, 15:21 329509
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - В канун празднования 30-летия независимости страны в поселке Бурабай состоялось открытие сельской библиотеки после реконструкции. Учреждению культуры присвоен новый статус "Модельная сельская библиотека", сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в управлении культуры, архивов и документации, после проведения текущего ремонта и дизайна помещения в библиотеке появилось современное оборудование и мебель, новая компьютерная техника, значительно обновился книжный фонд. 
 
В библиотеке теперь имеется несколько функциональных зон: читальный зал на 30 мест, зал периодических изданий, коворкинг-центр, культурно-досуговый центр, центр "Парасат жолы", уголок "Мобильная библиотека", детский зал. 
 

Модельная библиотека поселка Бурабай стала удобной, комфортной, к услугам гостей - открытые фонды, электронные ресурсы, бесплатный Wi-Fi, все это дает возможность жителям найти себе занятие по душе и пополнить свой багаж знаний", - добавили в областном ведомстве. 

 
На торжественной церемонии открытия объекта постоянных читателей библиотеки и местных жителей поздравили с замечательным событием секретарь Бурабайского районного маслихата Малика Нурпанова, руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова, директор Акмолинской областной универсальной научной библиотеки имени Магжана Жумабаева Кудайберли Мырзабек, руководитель отдела культуры Бурабайского района Дамеш Карсыбаева, а также общественные деятели и ветераны библиотечного дела.
 
К слову, в регионе действует 331 государственная библиотека, из них на селе 289. За годы Независимости в области открыто 123 библиотеки.
 
 

В Казахстане запустили поезда "Тальго" по двум новым маршрутам

13.12.2021, 14:24 360370
В Казахстане запустили поезда "Тальго" по двум новым маршрутам
Фото: astanatimes.com
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - АО "Пассажирские перевозки" запустило поезда "Тальго" по двум новым маршрутам  Нур-Султан / Нурлы жол - Аркалык и Алматы-2 - Мангистау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы "Казахстан темир жолы", со станции Нур-Султана "Нурлы жол" в свой первый рейс отправился пассажирский поезд №603 "Нур-Султан-Нурлы жол - Аркалык".
 

Расстояние маршрута - 609 километров, общее время в пути поезда составит 12 часов 49 минут. Поезд сформирован из двух составов и будет курсировать ежедневно. В каждом из них предусмотрены вагоны на 348 посадочных мест класса "Турист", 2 класса "Бизнес", 1 класса "Гранд", 1 класса "Гранд PMR" (для пассажиров с ограниченными возможностями), а также вагон-бар и вагон-ресторан", - уточнили в пресс-службе.

 
Второй пассажирский поезд №111, сформированный из вагонов "Тальго", запустили по маршруту Алматы-2 - Мангистау.
 

Общее время в пути составит 41 час 49 минут. Поезд сформирован из двух составов и курсирует по четным датам. В каждом из них предусмотрены вагоны класса "Турист" на 324 посадочных мест, а также вагон-бар и вагон-ресторан", - проинформировали в КТЖ. 

 
Как напомнили в компании, по новому графику движения пассажирских поездов на 2021-2022 годы внутри Казахстана начали курсировать 118 пар поездов. В том числе 95 пар поездов относятся к АО "Пассажирские перевозки" (включая в том числе пригородные перевозки - 61), а также 23 пары поезда частных перевозчиков.
 
Как сообщалось ранее, АО "Пассажирские перевозки" во время предстоящих декабрьских праздников - Дня независимости РК и Нового года - запускает три дополнительных пассажирских поезда.
 
Также напомним, что в связи с вводом с ноля часов 12 декабря 2021 года нормативного графика движения поездов на 2021-2022 годы внесены изменения по движению пассажирских поездов.
 

Майнеры добыли 90% Bitcoin, на майнинг остатка уйдет 119 лет

13.12.2021, 12:41 413236
Майнеры добыли 90% Bitcoin, на майнинг остатка уйдет 119 лет
Фото: tula360.ru
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В субботу майнеры добыли 90% эмиссии Bitcoin, размер которой в 21 млн был заложен на старте алгоритмом, придуманным и созданным Сатоши Накамото, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Оставшиеся 10% будут добываться майнерами на протяжении 119 лет. В теории, все эти годы цена цифрового актива должна увеличиваться как минимум в 30 раз выше текущей себестоимости майнинга. К этой цифре в $240 тысяч надо прибавить как минимум двойную рентабельность, а также столетнюю инфляцию", - пишет издание cryptor.net.

 
Аналитики предполагают, что в XXIII веке котировки Bitcoin можно будет увидеть на отметке $500 миллионов. 
 

Сложно предугадать, насколько изменятся технологии его добычи и энергоснабжения шахт. Пока же интерес к майнингу по-прежнему высок, на что указывают новые субботние исторические рекорды хешрейта", - отмечают они.

 
Майнеры добывали Bitcoin в высокой нормой прибыли, превышающей себестоимость в несколько раз. 
 

В третьем квартале 2021 года компании майнили BTC в среднем по $8000, судя по финансовым отчетам публичных компаний, чьи акции торгуются на фондовом рынке", - отмечается в материале.


Напомним, китайская компания поставила в Казахстан две тысячи майнинговых установок. После запрета на майнинг в Китае компании активно начали перебираться в Казахстан. В связи с ростом числа майнеров в республике возник дефицит электроэнергии.   

Ранее в KEGOC признали, что майнинг является существенным фактором, влияющим на рост потребления электроэнергии. Если с 2011 по 2020 годы ее потребление увеличилось на 2%, сейчас только за год показатель вырос на 7%. Это связано с увеличением доли майнинга в структуре энергопотребления РК. В компании отметили, что если до октября Казахстан не импортировал электроэнергию, то в ноябре - декабре объем импорта, в том числе из РФ, может составить порядка 400 млн кВт-ч в месяц.    

Аномальный рост энергопотребления в Минэнерго связывают с деятельностью "серых" майнеров.    
 
В настоящее время на сайте агентства Kazakhstan Today проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?" Согласно промежуточным данным опроса, 71% ответивших считают, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 17% ответили "пусть работают "белые" для пополнения государственного бюджета". 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 5% отметили "мне все равно".
 

"Не побоялся инициировать бывший мэр Бауыржан Байбек". Российские журналисты высказались о глобальных изменениях в Алматы

13.12.2021, 11:32 430111
"Не побоялся инициировать бывший мэр Бауыржан Байбек". Российские журналисты высказались о глобальных изменениях в Алматы
АЛМАТЫ. 13 ДЕКАБРЯ - В ноябре из Калининграда открыли прямое авиасообщение с Казахстаном. В числе первых пассажиров в Алматы отправился корреспондент российского издания "Клопс", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Российский журналист рассказал о глобальных изменениях, произошедших в Алматы за последние годы, и сравнил южную столицу с российским Калининградом.
 
1. Убрали заборы
 

После развала СССР город переименовали в Алматы, но в России, где живут немало выходцев из бывшей советской республики, привыкли именовать его по старинке", - отметил журналист. 

 
Больше 20 лет назад Алма-Ата перестала быть столицей Казахстана. Здесь живут два миллиона человек. Несколько лет назад мегаполис пережил глобальные изменения. Их не побоялся инициировать бывший мэр Бауыржан Байбек - сейчас он зампред лидирующей политической партии страны. Консультировал власти всемирно известный специалист по городской среде Ян Гейл. 
 
Сегодня Алма-Ата - город, где нет заборов. Несколько лет назад там изменили подход к благоустройству, и теперь все улицы открыты. Чтобы пешеходы не выбегали под машины, власти стараются обустраивать "зебры" в многолюдных местах. На тротуарах вы не встретите дорожные знаки или столбы: путь свободен. 
 
2. Отказались от маршруток и добавили выделенные полосы
 
В Алма-Ате провели реформу общественного транспорта. Покупкой подвижного состава дело не ограничилось: из города полностью убрали маршрутки, 80% автобусов перевели на газомоторное топливо, а часть дорог попросту закрыли для личных автомобилей. Общественный транспорт меньше стоит в пробках. 
 
Власти решили, что автобусы и троллейбусы должны быть исключительно муниципальными. Они ходят по расписанию и не забиты под завязку. На самые загруженные направления пустили автобусы-"гармошки". Билет стоит около 12 рублей. 
 
Чтобы водители не выезжали на выделенные полосы, на каждом перекрестке стоят камеры. На остановках есть схемы: для удобства указаны только ближайшие маршруты. Сами павильоны очень похожи на калининградские, но в отличие от наших они чистые, на них не клеят объявления, а рядом не пристраиваются торговцы. За всем этим внимательно следят местные правоохранительные органы. 
 
Улицу Тимирязева - одну из центральных - отдали под общественный транспорт, сократив проезжую часть с шести полос до двух, а по центру дороги сделали выделенку для автобусов и троллейбусов. Там же разместили посадочные платформы и табло.
 
3. Раздельные велодорожки
 
Вдоль центральных улиц Алма-Аты обустроили велодорожки. Они двусторонние и отделены от тротуара. Здесь вряд ли можно столкнуться с теми, кто едет навстречу. Некоторые полосы пустили по проезжей части. Перед перекрестками есть шумовые полосы. Велосипед круглый год можно взять напрокат в муниципальном сервисе.
 
4. Платные парковки
 
В центре ввели систему платных парковок, стоимость невелика: всего 100 тенге (17 рублей) в час. Заплатить можно через банкомат или приложение на телефоне, в противном случае - штраф примерно 800 рублей. Следит за дисциплиной специальная машина - паркон. Желающих оставить авто в центре немало, а из-за небольшой стоимости парковок у водителей нет привычки заклеивать номера. 
 
5. Очень низкие бордюры
 
При реконструкции улиц делают бордюры вровень с тротуаром, чего никак не могут добиться в Калининграде. По российским нормативам высота бордюра не должна превышать 1,5 см. 
 
6. Разнообразные "зебры"
 
На перекрестках есть два вида пешеходных переходов: обозначенные похожими на калининградские бело-желтыми полосами или пунктиром. Первые используют на особо опасных участках и там, где нет светофоров.
 

Подобное разнообразие позволяет держать водителей в тонусе: автомобилисты пристальнее обращают внимание на "зебру", если она не везде одинаковая, картинка не приедается. В Москве, кстати, тоже по-разному наносят разметку", - комментирует калининградский автоэксперт Алексей Нестеров. 

 
7. Решились на электробусы и не убили троллейбусы
 
В Алма-Ате с 2019 года на некоторых направлениях запустили электробусы, но они не подвинули соседа: троллейбусы по-прежнему курсируют. Более того, весь подвижной состав обновили, купив китайские "рогатые" Neoplan'ы. 
 
Кстати, собирали электробусы в Казахстане, но до массового выпуска дело пока не дошло. В Калининграде такой транспорт не покупают, а троллейбусы потихоньку умирают: количество маршрутов сокращают, обновлять транспорт не планируется. 
 
8. Визуальная чистота
 
В центре действуют запреты на остановку и стоянку вне парковок. Дорожные знаки порой не ставят, а используют лишь разметку желтого цвета. Это позволяет визуально очистить город и открыть живописные виды на окружающие горы. В Калининграде три года назад пытались сократить "визуальный мусор", используя знаки меньшего размера, но дальше эксперимента дело не сдвинулось. 
 
9. Спрятали кондиционеры
 
На одной из центральных пешеходных улиц внешние блоки кондиционеров на фасадах зданий спрятали в короба. Не поленились сделать красиво - для украшения использовали национальный орнамент.
 
10. Транспортная карта - в подарок каждому туристу
 
Турист в Алме-Ате может рассчитывать на набор от центра Visit Almaty. Приезжий получит транспортную карту (аналог "Волны Балтики"), сим-карту, бумажную карту города, схему десяти пеших прогулок и информацию о том, чем занять себя в ближайшие 72 часа.
 

В Казахстане на дачу взяток приходится треть коррупционных преступлений

13.12.2021, 10:20 326188
В Казахстане на дачу взяток приходится треть коррупционных преступлений
Фото: sotreport.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - В текущем году 35,8% всех коррупционных правонарушений пришлось на дачу взятки: 564 случая, минус 12% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В тройке самых распространенных коррупционных преступлений также оказались получение взятки (433 случая) и случаи коррупционного мошенничества (161 случай), сообщает Finprom.kz.
 
Всего за январь-ноябрь 2021 года в стране зарегистрировали 1,6 тыс. коррупционных уголовных правонарушений - на 33,5% меньше, чем годом ранее. В аналогичном периоде 2020 года подобных преступлений было зарегистрировано 2,4 тыс., плюс 5,5% за год.
 

В региональном разрезе больше всего подобных преступлений зарегистрировали в Алматы: 160 случаев - на 8,6% меньше, чем годом ранее. В тройку "лидирующих" регионов-"коррупционеров" также вошли столица (145 случаев, минус 28,2% за год) и Шымкент (128 случаев, минус 3%)", - рассказали аналитики.

 
Меньше всего коррупционных уголовных правонарушений было выявлено в Актюбинской области: 47 случаев - на 42% меньше, чем годом ранее.
 

С начала года в РК выявили 921 лицо, совершившее уголовное коррупционное правонарушение - на 11,3% меньше, чем годом ранее. Из них 352 человека были пойманы на даче взятки, 231 человек - на ее получении, 114 человек - на коррупционном мошенничестве, 84 человека - на злоупотреблении должностными полномочиями, 73 человека - на присвоении или растрате вверенного чужого имущества", - уточняет портал.

 
Всего в суд присяжных было передано 811 человек из 921. Большинство из них - сотрудники органов внутренних дел (159 человек), служащие акиматов и их структурных подразделений (143 человека), сотрудники Министерства финансов (34 человека), Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (20 человек), Министерства сельского хозяйства (15 человек).


 

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