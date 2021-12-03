Какая погода ждет казахстанцев в четверг, рассказали синоптики

НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ложбина северо-западного циклона будет смещаться через западные регионы РК, вызывая осадки в виде дождя и снега, гололед и низовую метель. На востоке и юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В горных районах Жамбылской области ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области усиление ветра до 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 18-23, порывы 28 метров в секунду.

В западной половине Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, днем гололед, на юге области туман.

На западе Восточно-Казахстанской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе и юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду; ночью и утром на востоке области туман.

На севере и в центре Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед; на западе и севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге Павлодарской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе и востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман, низовая метель; на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе и севере Туркестанской области ожидается пыльная буря; утром и днем на западе, севере и в горных районах области усиление ветра до 15-20, в горных районах порывы 23 метра в секунду.

В центре Кызылординской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед; ночью на западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и в центре Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере и в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед; ночью на западе и в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В северной половине Актюбинской области ожидается гололед.