14.01.2025, 13:17 36961
Кашей с насекомыми кормили воспитанников одного из детсадов в Актюбинской области Дополнено
Фото: Depositphotos
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Актобе. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитанников детского сада в городе Кандыагаше Мугалжарского района Актюбинской области кормили кашей с насекомыми.
В Сети распространилось видео с кашей, в которой плавают насекомые. Как рассказал автор, видео снято в детском саду "Самал" в городе Кандыагаше.
Такую еду дают нашим детям. Разве это не издевательство? (...) Кто отвечает за эту ситуацию? Мы считаем, что необходимо срочно принять меры для здоровья и безопасности наших детей", - возмутился автор видео.
В управлении образования Актюбинской области прокомментировали инцидент. В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности.
Дополнено 14.01.2025, 15.13
Заведующую, повара и медсестру яслей-сада уволили, сообщает управление образования Актюбинской области.
Заведующую, повара и медсестру яслей-сада уволили, сообщает управление образования Актюбинской области.
В ведомстве утверждают, что кашу перестали подавать сразу же, как в ней обнаружили насекомых.
13 января 2025 года во время завтрака в 09.00 детям раздавали овсянку. Медсестра получила предварительную пробу при приготовлении пищи. Однако никаких червей или других насекомых не было", - уточнили в ведомстве.
Насекомых обнаружили во время раздачи каши первым двум группам. Завтрак тут же был прекращен.
В управлении подчеркнули, что ясли-сад заключил контракт с поставщиком продуктов 4 июня 2024 года, а овсяная крупа поступила в садик в ноябре 2024 года, срок годности составлял 18 месяцев.
В настоящее время проверка продолжается.
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15.01.2025, 10:40 1396
Количество ДТП в Казахстане выросло почти вдвое
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Количество ДТП в Казахстане выросло почти вдвое. За прошедший год зарегистрировано более 30 тысяч аварий. При этом на дорогах страны стали чаще гибнуть и получать увечья, сообщает "31 канал".
По данным телеканала, согласно статистике МВД, семь человек ежедневно гибнут в авариях на дорогах страны. В прошлом году было зарегистрировано более 30 тысяч ДТП. В авариях пострадали около 40 тысяч человек. Больше всего в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. 2579 человек погибли. Наибольшее количество погибших в ДТП зарегистрировано в Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях.
Сообщается, что с прошлого года ведут учет всех ДТП, при которых люди обратились в больницы, независимо от тяжести вреда здоровью.
Общественники отмечают, что рост числа аварий может быть связан с переводом времени. Это влияет на состояние водителей, которые садятся за руль уставшими и рассеянными. Дополнительным фактором становится снижение видимости в сумерках, что повышает риск ДТП.
Утром люди потихоньку, кто-то к восьми, кто-то к девяти, кто-то к десяти едет. Вечером поток машин больше. Именно вечер у нас забрали. Вечером стало раньше темнеть, вечером люди уже раньше чувствуют усталость, потому что им добавили этот рабочий день на час. Я думаю, что это в первую очередь повлияло", - говорит общественница Ольга Юрковская.
Ранее Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане, результаты которого показали, что на 11,5 млн казахстанцев единый часовой пояс повлиял отрицательно.
По словам президента центра, биофизика, кандидата психологических наук, социолога, члена общественного совета по госфинансам Минфина Жанар Джандосовой, после перевода времени увеличилось количество ДТП и ухудшилась безопасность. 50% опрошенных в центре, 80-90% на востоке отмечают ухудшение безопасности на улицах после пяти часов вечера. Количество ДТП выросло в два раза в ВКО, Абайской области, Алматы, Астане, Павлодаре.
14.01.2025, 13:38 35531
Реставрация Дворца студентов в Алматы проводится незаконно - управление культуры
Фото: Скриншот Яндек Карты
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Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начатая Казахским национальным университетом имени аль-Фараби реставрация Дворца студентов в Алматы оказалась незаконной, сообщает КазТаг со ссылкой на управление культуры города.
Дворец, в соответствии постановлением акимата города Алматы от 17 марта 2021 года №1/191 внесен в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы (№115)", - отмечается в сообщении управления культуры Алматы.
Как проинформировали в ведомстве, ранее от КазНУ поступил запрос, касающийся проведения научно-реставрационных работ во дворце, при этом отметили, что научно-реставрационные работы на памятниках истории и культуры осуществляются в соответствии с научно-проектной документацией научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры.
В связи с чем управлением дан ответ о необходимости предоставления научно-проектной документации, разработанной в соответствии с законодательством в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия. До сегодняшнего дня соответствующая научно-проектная документация не поступала. Согласно статье 37 закона нарушение законодательства Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан", - рассказали в управлении.
Издание отмечает, что ранее с Дворца студентов, построенного в 1989 году, начали снимать ракушечник.
Напомним, летом прошлого года в Алматы разгорелся скандал вокруг сноса здания дома школьников № 2. Власти города обещали на его месте построить новое здание. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Общественники потребовали создать официальный наблюдательный совет за ходом строительства. Они также рассказали, что детей из отданного под снос ДШ № 2 хотели переселить в аварийное и полуразрушенное здание. Вопрос, почему власти отдали под снос не аварийное здание филиала ДШ, а то, в котором ранее провели капитальный ремонт и сейсмоусиление, тоже остается открытым. Журналист Руслан Бахтигареев рассказал, как чиновники и стройкомпании который год покушаются на лакомый участок в центре города.
Ранее, в 2006 году, на перекрестке улицы Кабанбай батыра и проспекта Сейфуллина, несмотря на многочисленные протесты общественности, также варварски был снесен Алматинский дворец пионеров и школьников, а на его месте позже построили отель Rixos Almaty. Многочисленные обращения и письма граждан с просьбами сохранить уникальный дворец детства тогда были проигнорированы властями города.
В 2008 году город лишился еще одного исторического строения - здания автовокзала "Саяхат". Власти признали его аварийным и непригодным к эксплуатации. На месте снесенного автовокзала планировалось построить транспортный комплекс. Однако со временем там образовался стихийный рынок. Позже базар был снесен, а на его месте строят очередной ЖК.
14.01.2025, 10:44 42116
Заступился за женщину и получил смертельное ранение: стали известны подробности убийства полицейского в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в субботу в одном из ночных заведений Алматы. 31-летний оперуполномоченным управления полиции Медеуского района Алматы Нурсултан Несипбаев заступился за женщину и получил ножевое ранение. Он скончался в больнице, сообщает телеканал КТК.
Инцидент в одном из ночных заведений в центре Алматы попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах неизвестный выясняет отношения со своей спутницей, хватает ее за шею и начинает душить. Нурсултан Несипбаев стал случайным свидетелем этого конфликта и решил заступиться за женщину. Полицейский уводит агрессивного незнакомца в сторону. Потасовка продолжается уже на улице. Там Нурсултан Несипбаев и получает ножевые ранения в живот и сердце. Спасти его не удалось.
В одной из больниц города Алматы скончался оперуполномоченный управления полиции Медеуского района, получивший ножевые ранения в одном из заведений города. Данное преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Отметим, что сотрудник полиции находился во внерабочее время вне службы. В настоящее время параллельно проводится служебная проверка", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
По данным телеканала, у 31-летнего сотрудника полиции остались жена и четверо детей. В правоохранительных органах он отработал 10 лет. В последние годы был оперуполномоченным управления полиции Медеуского района Алматы. Накануне родные простились с Нурсултаном. Его похоронили в родном Байконуре.
О предполагаемом преступнике известно немного. Подозреваемым оказался 41-летний гражданин Узбекистана. Его задержали по горячим следам. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Полицейские завели уголовное дело и параллельно начали служебную проверку.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года произошло жестокое нападение на защитников девушки в Бостандыкском районе Алматы, которое вызвало широкий общественный резонанс. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Недавно суд вынес приговор по резонансному делу.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Напомним, в декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
13.01.2025, 19:20 69806
Пожар в КБТУ: насколько ответственно руководство вуза относится к историческому наследию
Фото: МЧС РК
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - После пожара, произошедшего на крыше Казахстанско-Британского технического университета 11 января, появились вопросы о том, почему вуз находится в этом здании и насколько ответственно его руководство относится к историческому наследию, сообщает Zakon.kz.
Здание, в котором располагается Казахстанско-Британский университет, известно прежде всего тем, что именно в нем была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР, которая заложила основы для политической и правовой независимости Казахстана. Произошло это 25 октября 1990 года.
По информации руководства КБТУ, исторический памятник символизирует преемственность поколений. Это пример сочетания наследия и современности. К примеру, пространство, в котором находился легендарный зал независимости, университет использует в качестве лекционного зала.
В зале сохранились оригинальные кресла: на них заменили только кожу, но обивку из кокосового волокна и конского волоса сохранили. Балконная часть на втором этаже украшена большими латунными люстрами весом около тонны. Здесь также действует постоянная экспозиция архивных фотографий, иллюстрирующих богатую историю этого зала", - рассказала проректор по социальным и воспитательным вопросам КБТУ Екатерина Смолякова.
Она также подчеркнула, что к историческому наследию здесь относятся с особенной заботой. При этом история в экосистеме университета органично переплетается с инновациями. Тут и уникальная лаборатория проекта Smart Field Airankol, где студенты получают доступ к реальным данным месторождения Айранколь, и лаборатория промышленной автоматизации Schneider Electric, помогающая освоить системы управления технологическими процессами. Функционирование этих проектов стало возможным в том числе благодаря получению вузом престижной международной аккредитации IT-специальностей от агентства ABET (США).
Руководитель альянса вузов University Alliance of Science and Technology ОФ NNEF Майра Хусаинова рассказала, что дивиденды от деятельности университета направляются на его развитие.
За прошедший период 11 млрд тенге были направлены на развитие университета. 8 млрд тенге были направлены на расширение социальной программы, в том числе на строительство двух современных общежитий на 980 мест с оснащением и спортивным комплексом", - сказала она.
Ректор КБТУ Маратбек Габдуллин отметил, что благодаря инвестициям университет вышел на новый уровень.
Мы гордимся тем, что КБТУ расположен в таком значимом историческом здании, и не менее гордимся тем, что фонд NNEF помогает нам развивать этот уникальный объект. В последние годы нам удалось увеличить количество образовательных программ с 16 до 68, открыть более 35 современных лабораторий и создать идеальные условия для студентов", - рассказал Габдуллин.
КБТУ развивается благодаря поддержке общественного фонда NNEF. Средства фонда направляются на реставрацию и модернизацию здания, которое, как отметили представители руководства вуза, в свое время остро нуждалось в серьезном ремонте.
Руководство вуза считает, что логичнее и справедливее оставить КБТУ на попечении крупного бизнеса - тем более если этот бизнес изначально воспринимает вуз как социальный проект, так как речь идет не о получении дивидендов или доходов, а об осознанной социальной ответственности. Университет давно содержится и развивается благодаря частным инвестициям.
Напомним, вечером 11 января в Алматы загорелся Казахстанско-Британский технический университет. Крышу исторического здания окутал густой черный дым. Пожару присвоили третий, повышенный ранг опасности. Площадь пожара составила 120 кв. м.
13.01.2025, 14:21 80296
Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору использованных елок
Фото: goodfon.ru
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский зоопарк с 13 по 17 января будет принимать использованные живые елки для кормления животных и украшения вольеров, сообщили в пресс-службе зоопарка.
Там подчеркнули, что елки будут использовать в вольерах, где живут олени, лоси, зайцы и другие животные. Зимой они часто объедают кору с ветвей хвойных деревьев. Зеленые ели также служат украшением, а хищные кошки используют стволы елок в качестве когтеточки.
Использованные елки просят приносить к служебному входу в Алматинский зоопарк, расположенному на улице Орманова, 64.
Стоит отметить, что сбор живых елок для зоопарков после Нового года - это распространенная практика. К примеру, 3 января такую же акцию объявил Московский зоопарк. Там, в частности, принимают нераспроданные новогодние деревья. Использованные елки также ежегодно собирают в зоопарке Караганды.
13.01.2025, 14:09 81301
Двенадцатилетнюю девочку не пустили на рейс: Air Astana проиграла апелляцию
Перевозчик просил снизить моральную компенсацию с 5 млн до 1,5 тенге
Фото: pexels.com
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия Алматинского городского суда отказала авиакомпании Air Astana в сокращении суммы моральной компенсации 12-летней девочке, которую не пустили на рейс FlyArystan.
Как рассказал адвокат потерпевшей стороны Данильхан Шагатаев, 13 января завершилось рассмотрение апелляционной жалобы авиакомпании Air Astana на решение Турксибского районного суда города Алматы. Перевозчик просил снизить моральную компенсацию с 5 млн до 1,5 тенге.
Судебная коллегия Алматинского городского суда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, решение оставила в силе. Это значит, что мама ребенка получит 5 млн моральной компенсации, как решил до этого первый суд", - пояснил правозащитник.
Напомним, 21 июля несовершеннолетнюю пассажирку не допустили на рейс Астана - Уральск, где она вместе со своей сестрой-двойняшкой должна была прилететь по месту своего проживания к родителям. Как показал в суде работник наземной службы, авиакомпания FlyArystan заменила борт вместимостью 188 мест на борт 180 мест. В результате Зере стала 181-м и единственным пассажиром, который не смог попасть на борт самолета. В результате девочка оказалась одна в аэропорту в окружении незнакомых людей и с двумя тяжелыми чемоданами.
13.01.2025, 08:33 91086
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 января 2025 года под влиянием обширного антициклона на большей территории Казахстана сохранится погода без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.
По данным синоптиков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидается туман.
На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области, днем в районе Алакольских озер области Жетысу усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит минус 8-10 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит 0 - плюс 2 °C.
В Шымкенте: ясно, температура воздуха днем составит плюс 10-12 °C.
11.01.2025, 12:23 164911
Telegram передал казахстанским силовикам данные около 500 пользователей
Данные передаются по запросу от компетентных судебных органов в случае, если пользователь является подозреваемым по уголовному делу за незаконные действия, нарушающие пользовательское соглашение Telegram
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Telegram передал данные 496 казахстанских пользователей силовым структурам по их запросу.
Такие данные приводит Telegram-бот Transparency Reports, где можно получить официальную информацию об использовании данных пользователей.
По полученной информации, за минувший год из Казахстана отправлено 74 запроса, которые обработаны в соответствии с пунктом 8.3 политики конфиденциальности. Силовым органам переданы данные (IP-адрес и номер телефона) 496 пользователей.
Следующий отчет о прозрачности будет опубликован в апреле 2025 года", - говорится в отчете.
Если Telegram получит официальный запрос от компетентных судебных органов, подтверждающий, что вы являетесь подозреваемым по уголовному делу за незаконные действия, нарушающие Пользовательское соглашение Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем предоставить ваш соответствующие органы. Если будут предоставлены какие-либо данные, мы отобразим их в ежеквартальном отчете на официальном канале", - гласит пункт 8.3 политики конфиденциальности.
Напомним, в сентябре прошлого года основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности раскрывать правоохранительным органам данные пользователей, которые нарушают правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Предприниматель написал, что борьба с теми, кто злоупотребляют Telegram, будет его личной целью. Об этом Дуров заявил после того, как вышел из-под стражи во Франции, где его обвинили в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. Французские власти обязали его не покидать территорию страны и отмечаться в полиции.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?