Kaspi.kz поддержал съемки фильма о музыкальной группе Tynyq

Фото: Kaspi.kz

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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz поддержал съемки короткометражного документального фильма казахстанского режиссера Айсултана Сеитова о молодой музыкальной группе Tynyq.





Казахстанская инновационная компания Kaspi.kz много лет поддерживает инициативы, которые объединяют людей вокруг музыки, спорта и здорового образа жизни.





В этом году Kaspi.kz стал генеральным партнером проектов OYU Fest и OYU Live. Эти проекты основал культовый казахстанский режиссер Айсултан Сеитов для поддержки талантливых казахских исполнителей современной музыки.





Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:





Казахстанцы - необыкновенно талантливы. Я вижу много потрясающих людей в спорте, в бизнесе, в медицине, в музыке. Мы рады поддерживать молодые таланты, чтобы они, в свою очередь, внесли свой вклад в развитие страны. OYU Fest для нас стал настоящим открытием. Мы с удовольствием выступили генеральным партнером этого замечательного музыкального фестиваля и съемок нового сезона OYU Live. И также поддержали съемки документального фильма о группе Tynyq. Мы все желаем молодым музыкантам большого успеха!".





Айсултан Сеитов, основатель проекта OYU и QARA studios:





С Kaspi у нас сложилась идеальная синергия. У нас есть общее желание - отдать дань уважения казахстанской музыке, дать возможность новым артистам проявить себя. После фестивалей в Алматы и Астане и съемок OYU Live мы вместе решили создать документальный фильм о дебютантах этого сезона - группе Tynyq. Они пишут и исполняют невероятно прекрасную музыку, инди-поп, мне бы хотелось, чтобы люди ее слушали и поддерживали. Если вы посмотрите фильм, то увидите, что это очень светлые, чистые, умные и образованные ребята. Для меня огромная честь работать с такими группами. Мы очень горды этим проектом и нашей коллаборацией с Kaspi! В следующем году мы хотим и проект, и фестиваль запускать в регионах, чтобы открывать больше талантливых казахстанских музыкантов. Чтобы люди больше узнавали о них и получался некий социальный лифт благодаря нашему проекту".





Kaspi.kz





OYU Fest - это грандиозные фестивали современной музыки в Алматы и Астане, где можно послушать талантливых казахских исполнителей, выступающих в стиле инди-поп. На сцену выходят как дебютанты, так и звезды.





OYU Live - съемка живых выступлений лучших казахских современных музыкантов. Видео с этих выступлений можно посмотреть на Youtube-канале OYU. Для многих талантливых дебютантов этот проект становится стартовой площадкой.





Айсултан Сеитов - казахский режиссер, продюсер, сценарист. Создатель и идейный вдохновитель творческого объединения QARA. Режиссер клипов Moldanazar, Kanye West, Offset, Ivan Dorn, L’One, Скриптонит, MiyaGi & Эндшпиль, 21 Savage, Jah Khalib и др. В 2023 году выпустил свой первый полнометражный фильм "Қаш", с которым победил в номинации "Лучший режиссер" на Шанхайском международном кинофестивале.





О Kaspi.kz





Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.





С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.





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