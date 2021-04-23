Казахстан занял одно из последних мест в рейтинге лучших стран для приключений и туризма

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В рейтинге лучших стран для приключений и туризма Казахстан занял одно из последних мест в мире: 76 из 78. Хуже РК оказались лишь Ирак и Оман. Казахстану присудили 4,4 балла из 100 возможных, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рейтинге оценивались такие категории, как живописность (у РК 10,4 из 100 возможных баллов), дружелюбие (7,4 балла), веселье (2,6 балла), приятный климат (2,1 балла) и сексуальность (1,9 балла)", - пишет ranking.kz.

В ТОП-3 лучших стран попали Бразилия, Италия и Испания. Среди соседей Россия оказалась на 51 месте в рейтинге, Узбекистан - на 74.

Сообщается, что за январь - декабрь 2020 года объём услуг, оказанных гостиницами, мотелями, хостелами и прочими местами размещения, составил в РК лишь 66,9 млрд тенге - ожидаемо сразу на 44,5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в январе - декабре 2019 года показатель достигал 120,5 млрд тенге, увеличившись на 15,9% за год.

Наибольший объём оказанных услуг пришёлся на Алматы (16,8 млрд тенге, минус 48% за год), Нур-Султан (11,6 млрд тенге, минус 55,7%) и Акмолинскую область (6,4 млрд тенге, минус 14,7%). Меньше всего услуг оказали в Северо-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областях.

По итогам января - декабря 2020 года казахстанские гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и прочие места размещения обслужили 3,6 млн человек - в 1,7 раза меньше, чем годом ранее. Больше всего посетителей приняли в Алматы: 737,3 тыс. человек. В тройку лидеров также вошли Алматинская область и столица.

Чаще всего среди мест размещения казахстанцы выбирали гостиницы с ресторанами (1,6 млн человек) и без ресторанов (1,2 млн человек); популярностью пользовались также небольшие сельские дома, шале, коттеджи и квартиры (517,5 тыс. человек). Ещё 67,3 тыс. человек предпочли услуги туристических баз, 63,8 тыс. человек остановились в домах отдыха.

Общее число мест размещения всех типов по итогам 2020 года составило 3,5 тыс., против 3,6 тыс. годом ранее. 59,4% из них - гостиницы.

В марте текущего года средняя стоимость проживания в гостиницах составила 12,1 тыс. тенге за сутки. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны проживания обходится в Алматы (19 тыс. тенге), Нур-Султане (15,1 тыс. тенге) и Уральске (14,4 тыс. тенге за сутки). Дешевле всего стоит проживание в гостиницах Кызылорды - всего 8,2 тыс. тенге за сутки.

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