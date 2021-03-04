Казахстанские банки обратились к гражданам

Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - Совместное обращение к гражданам подписали Kaspi.kz, ДБ АО "Сбербанк", Halyk Bank, Нурбанк, Банк ВТБ (Казахстан), ForteBank, Jysan Bank, AltynBank, Банк Хоум Кредит, Евразийский банк, АО ДБ "Альфа-Банк Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В банках отметили, что в стране вновь участились атаки мошенников на клиентов и назвали несколько распространенных схем. Мошенники:

- Звонят и представляются сотрудниками банков. Они сообщают о подозрительной операции и выведывают данные для перевода денег со счета клиента. Например, просят сменить пароль в личном кабинете, сообщить новый пароль и секретный код из SMS-сообщений. Используя эти данные, мошенники переводят деньги со счета клиента или даже берут на его имя денежные кредиты.

- Звонят, сообщают о возможной краже денег со счетов клиента и предлагают ему срочно перевести деньги на "зеркальный счет", "страховому агенту", на "страховую ячейку" и так далее. Легенда может быть разной, главное - чтобы клиент перевел деньги на указанные счета. В некоторых случаях с помощью специальных компьютерных программ мошенники могут звонить якобы с номера банка или с номера, очень похожего на номер банка.

- Рассылают сообщения по почте или в мессенджерах с информацией про благотворительные акции, уникальные финансовые услуги, розыгрыши призов и многое другое. В них есть ссылки, по которым нужно ввести персональные данные или совершить банковские операции. Когда человек вводит данные своей карты, мошенники снимают с нее деньги. Также по ссылке может быть вирус, который предоставит мошенникам доступ к Вашему приложению.

- Звонят, говорят, что кто-то пытается зайти в ваш личный кабинет и предлагают скачать приложение для обеспечения дополнительной безопасности. На самом деле это приложение дает мошенникам доступ к Вашему телефону. После этого они могут совершать звонки и осуществлять финансовые операции от имени клиента.

Помните, что мошенники стараются испугать человека, заставить его отдать деньги быстро, не дают возможности подумать, сориентироваться в ситуации. Не дайте себя запугать, будьте бдительны! Только вместе мы можем противостоять действиям злоумышленников", - говорится в обращении.

Что делать, если Вам позвонил мошенник?

Не разговаривайте с мошенником. Положите трубку. Проверьте сохранность денег на счете. Если есть вопросы, звоните в колл-центр банка.

Никому не говорите:

- Пароль от своего личного кабинета в мобильном приложении или интернет-банкинге;

- Реквизиты карты: номер, срок действия, CVV/CVC-код (трехзначный код на обратной стороне карты).

- SMS-код для подтверждения совершаемой операции: платежа, перевода и так далее.

Эту информацию нельзя говорить, даже если человек представляется сотрудником банка и звонит с номера, похожего на номер банка. Настоящие сотрудники никогда об этом не спрашивают. Так делают только мошенники", - предупредили казахстанцев.

Не устанавливайте:

- Любые мобильные приложения, если об этом Вас просят незнакомые люди.

Не переходите по ссылкам:

- Даже если сообщение пришло от имени известного банка или компании. Нажав на ссылку, Вы можете запустить вредоносный компьютерный вирус, который поможет мошенникам украсть ваши деньги с банковских счетов.

Не заполняйте:

- Анкеты с личными данными. Если Вы прошли по ссылке, никогда не заполняйте анкеты, не участвуйте в опросах, не оставляйте информацию о себе. Чтобы узнать о настоящих акциях и розыгрышах читайте информацию на официальных сайтах банков или страницах в соцсетях.

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