22.12.2023, 10:30 33766
Казахстанским ТЭЦ не хватает свыше 15 тысяч сотрудников
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Больше 15 тысяч сотрудников не хватает теплоэлектростанциям страны, заявили эксперты Казахстанской электроэнергетической ассоциации.
Опытные люди понемногу уходят. Нам важнее, чтобы они обучились с азов. Главное с азов начинать, с электромонтера или электрослесаря, и расти, опыта набираться. Через нас очень много проходит студентов", - цитирует телеканал "Хабар 24" начальника цеха ТЭЦ Усть-Каменогорска Серика Байсаринова.
В следующем году для теплоэлектростанций востока подготовят свыше 200 дипломированных специалистов, но и это не показатель.
Дефицит кадров приводит в конечном итоге к тому, что мы не можем проводить расширение инфраструктуры. Те ситуации, которые возникли в Экибастузе, Риддере, как раз показали, насколько важно обратить внимание на эту отрасль и подготовку кадров", - заявила ректор Восточно-Казахстанского технического университета Сауле Рахметуллина.
В 2018-м на специальность "теплоэнергетика" в вузы страны поступили 972 студента, которые ожидаемо пополнят штат теплоэлектростанций республики. Кстати, это лучшие показатели за последние несколько лет. Для примера по профильным специальностям в 2013 году в университеты страны приняли 445 студентов, 329 из них - грантники. И лишь к 2017-му удалось поднять престиж профессии. Тогда приняли 640 студентов и создали 402 бюджетных места.
В этом году специальность начали осваивать 364 студента. Инженеров-теплоэнергетиков сегодня готовят в 14 университетах страны, и это без учета колледжей. Также растет число грантов. Ситуация в регионах показала острую потребность в специалистах, способных грамотно эксплуатировать и поддерживать тепловой баланс технически устаревших казахстанских ТЭЦ.
Напомним, в декабре в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения.
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23.12.2023, 09:59 2366
Скопление автомобилей образовалось на границе Казахстана и Кыргызстана
Скопление связывают с резким увеличением грузопотока из Кыргызстана в Казахстан и другие страны в связи с временным улучшением погодных условий в Жамбылской области РК
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Бишкек. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перед пунктом пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" на казахстанско-кыргызском участке границы зафиксировано скопление 468 легковых и грузовых автомобилей.
Как сообщили в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана, все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую границу функционируют в штатном режиме.
Скопление транспорта связывают с резким увеличением грузопотока из Кыргызстана в Казахстан и другие страны в связи с временным улучшением погодных условий в Жамбылской области Казахстана, сообщает издание Kabar.
Тем временем в "КазАвтоЖол" сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на двух участках автодорог республиканского значения:
в Жамбылской области - на участке дороги Алматы - Ташкент - Термез от села Кенен до села Кайнар;
в Жетысуской области - на участке дороги Ушарал - Достык от станции "Коктума" до станции "Достык".
Ограничение действует для всех видов автотранспорта (ветер, плохая видимость). На автодорогах республиканского значения задействовано 718 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.
22.12.2023, 13:20 29181
Коммунальные услуги в Казахстане одни из самых дешевых среди стран СНГ
Коммунальные платежи в Казахстане занимают 9,7% от одной зарплаты нетто
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Коммунальные услуги в РК остаются одними из самых дешевых среди стран СНГ и Центральной Азии.
Среднемесячный коммунальный платеж для достаточно большой квартиры площадью 85 кв. м (обычно это трёхкомнатная квартира) в Казахстане составляет около 55 долл. США (25 тыс. тг). В эту сумму входят электроэнергия, отопление и кондиционирование, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора. Заметим: квартира в 85 кв. м - типичное жилье скорее для европейских стран. Для более стандартной по меркам РК квартиры площадью около 55-60 кв. м платёж, соответственно, будет заметно меньше: лишь около 35-40 долл. США", - сообщает Ranking со ссылкой на данные портала Numbeo.
Агентство сравнило эти цифры с показателями стран СНГ, включая ЦА и Балтию.
В целом в РК не только достаточно недорогая "коммуналка", но и - это важнее - самое благоприятное соотношение коммунальных платежей со средней заработной платой нетто (то есть после вычета всех налогов и отчислений). Заметим: в Казахстане, по данным Numbeo, такая зарплата нетто составляет 571 долл. США, или около 260 тыс. тг, что очень близко к той медианной заработной плате, которую показывает наша статистика (именно медианной, а не номинальной, то есть более реалистичной)", - пишут авторы материала.
Коммунальные платежи в Казахстане занимают 9,7% от одной зарплаты нетто.
То есть даже одному человеку оплачивать их не накладно, хотя обычно в квартирах такой площади живут семьи, и зарплату получают два члена таких семей", - подчеркивается в статье.
Для сравнения: в Беларуси, занимающей второе место по соотношению, коммунальные услуги "заберут" 10,4% одной "чистой" зарплаты, в Узбекистане - 11,9%, в Азербайджане и Грузии - более 14%, в России, Литве и Эстонии - более 16%, в Армении - уже 18%, в Украине - 21,7%, а в Латвии - 29,6%.
Самыми "тяжелыми" для кошелька являются коммунальные платежи в Пакистане: сразу 46,3% от одной зарплаты. В число антилидеров также входят Филиппины (28,9%), Греция (23,6%) и Сербия (22,6%).
Близкие к РК показатели отмечаются в таких странах, как Венесуэла (9,9%), Аргентина (10%), Португалия (10,8%), Германия (10,8%) и Великобритания (11,1%).
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Казахстане расходы одного домохозяйства на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт в третьем квартале текущего года в среднем составляли 39,4 тысячи тенге (то есть чуть более 13 тысяч тенге в месяц в теплое летнее и раннее осеннее время). В целом же общие расходы домохозяйств в третьем квартале текущего года в среднем составляли около 307 тысяч тенге в месяц.
То есть на "коммуналку", ремонт и содержание жилья уходило лишь 4,3% от всех расходов средней семьи. Заметим: среднее домохозяйство в Казахстане состоит из 3-4 человек, а доходы этих домохозяйств обычно составляют зарплаты двоих взрослых членов", - отмечается в материале.
Авторы подчеркивают: хотя сами затраты на "коммуналку" и содержание жилья с учетом инфляции и общего роста цен во всех сферах жизни постепенно увеличиваются, доля этих затрат от всех расходов населения с 2020 года практически не менялась, а ранее и вовсе показывала сокращение. То есть коммунальные услуги в РК как в целом недороги, так и достаточно не накладны с учетом заработных плат и расходов населения.
Сегодня также сообщалось, что среди 90 стран мира Казахстан входит в тройку самых "дешевых" в плане водоснабжения. При этом низкие тарифы на воду приводят к ее неэкономному использованию, и, в конечном счете, дефициту.
На сайте Kazakhstan Today в настоящее время проходит опрос на тему "Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату коммунальных услуг?". По последним данным, большинство опрошенных (56,56%) тратят на еду и коммуналку от 50 до 70% бюджета, 13,11% - от 30 до 50%, 4,1% - менее 30%. Более 80% бюджета на эти цели уходит у 22,13% опрошенных. 0,82% респондентов ответили, что не тратятся на продукты и комуслуги, еще 3,28% ответили, что им все равно.
Напомним, казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.
21.12.2023, 21:26 50181
Движение ограничили на 9 участках автодорог в четырех областях Казахстана
Ограничение действует для всех видов автотранспорта
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 20.00 21 декабря введено ограничение движения транспорта на 9 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".
Жетысуская область - один участок:
- автодорога Ушарал - Достык км 84-184, участок от станции Коктума до станции Достык.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Акмолинская область - два участка:
- автодорога Екатеринбург - Алматы км 1292-1353, участок от ПВП Жибек Жолы до границы Карагандинской области;
- автодорога Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау км 37-51, участок от поселка Кабанбай батыра до границы Карагандинской области.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Карагандинская область - пять участков:
- автодорога Екатеринбург - Алматы км1353-1426, участок от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;
- автодорога Екатеринбург - Алматы км 1505-1610, участок от поселка Новостройка до поселка Аксу-Аюлы;
- автодорога Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау км 51-101, участок от границы Акмолинской области до поселка Нура;
- автодорога Кызылорда - Павлодар км 788-906, участок от границы Улытауской области до поселка Топар.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
- автодорога Екатеринбург - Алматы км 1610-1855, участок от поселка Аксу-Аюлы до города Балхаш.
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
Улытауская область - один участок:
- автодорога Кызылорда - Павлодар км 756-788, участок от поселка Жанаарка до границы Карагандинской области.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
21.12.2023, 12:00 64811
Прокуратура ЗКО выявила нарушения в детских лагерях
Выявлены факты хищения бюджетных средств, нарушения санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил
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Уральск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой района Байтерек по Западно-Казахстанской области проведены проверки в детских лагерях и выявлен ряд нарушений.
В ходе проверки в ГККП "Центр воспитательной работы" установлено, что директором центра незаконно принят на работу в детский лагерь "Жас улан" сын, не имеющий соответствующей квалификации и образования. Кроме того, ему перечислена заработная плата сверх установленной суммы. По акту надзора прокуратуры района директор ГККП за оказание неправомерного предпочтения привлечен к дисциплинарной ответственности на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 50 закона "О государственной службе" в виде предупреждения о не полном соответствии занимаемой должности", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что переплаченная сумма заработной платы возвращена государству.
Также установлено, что здание детского лагеря "Достык" находится в аварийном состоянии, деятельность осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил. 13 работников лагеря не имеют соответствующих медицинских допусков.
Кроме того, выявлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства лиц и растраты вверенного имущества заведующим детского лагеря.
По инициативе прокуратуры района Байтерек зарегистрированы уголовные дела по части 2 статьи 189 (Растрата чужого имущества группой лиц с использованием служебного положения), а также по части 2 статьи 190 (Мошенничество с использованием своего служебного положения). В последующем ввиду полного возмещения ущерба государству уголовные дела прекращены по нереабилитирующим основаниям", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, прокурорская проверка детских лагерей была инициирована этим летом в Казахстане после выявления нарушений в детских лагерях близ Алматы. Напомним, в одном из лагерей общественники обнаружили сауну. Родители также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. Позже несоответствующие установленным требованиям условия выявлены еще в одном детском лагере близ Алматы.
В декабре прокуратурой города Алматы уголовное дело по факту покушения на получение взятки руководителем отдела в размере 12 млн тенге за признание компании-поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников направлено в суд.
20.12.2023, 20:27 89826
В двух областях закрыли дороги из-за непогоды
Ограничение действует для всех видов транспорта
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В связи со снегом, метелью, ограничением видимости, а также проведением работ по очистке проезжей части введено ограничение движения транспорта на 3 участках автодорог республиканского значения в 2 областях, сообщает "КазАвтоЖол".
Жамбылская область - 1 участок:
- Алматы - Ташкент - Термез км 159-238, участок от села Кенен до села Кайнар.
Жетысуская область - 2 участка:
- Ушарал - Достык км 84-184, участок от станции Коктума до станции Достык;
- Сарыозек - Коктал км 45-68, перевал Алтын Емель.
Ограничение действует для всех видов транспорта.
На текущее время на автодорогах республиканского значения задействовано 674 единицы техники.
20.12.2023, 16:25 95196
ДЧС: Более 10 пожаров происходит в Алматы на новогодние праздники из-за пиротехники
В 2023 году в новогоднюю ночь за помощью в медицинские учреждения с различными травмами от пиротехники обратилось 13 человек, в том числе 3 детей
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ДЧС Алматы напомнили о соблюдениях мер безопасности при использовании пиротехнических изделий в преддверии новогодних праздников.
Как отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Алматы Данияр Жусупов, в новогодние праздники ежегодно происходит в среднем 13 пожаров. При этом около 20% возгораний от общего числа происходят по причине использования пиротехнических изделий. В частности, за последние 5 лет произошло 67 пожаров, 9 из которых по причине использования пиротехники.
При этом имеет место травмирование среди населения в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Так, в Новый год 2023 года за помощью в медицинские учреждения с различными травмами обратилось 13 человек, в том числе 3 детей. Всего за последние 5 лет пострадало 47 человек, 25 из которых дети", - поделился Жусупов.
В этой связи с наступлением новогодних праздников ДЧС проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, а также причин их возникновения, связанных с неправильным использованием пиротехнических изделий.
Проводятся рейды по местам продажи пиротехнических изделий. По результатам совместных рейдов в случае обнаружения несертифицированной контрафактной пиротехнической продукции сотрудниками полиции применяются меры административного воздействия, а также действия для принятия процессуальных решений с последующей конфискацией продукции", - рассказал спикер.
Спасатели напомнили, что покупку пиротехнических изделий следует производить только в специализированных магазинах. Не менее важно проследить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной, а срок годности не истек. Хранить пиротехнику необходимо дальше от источников тепла и не во влажном помещении.
Крайне важно соблюдать инструкцию по безопасному применению пиротехники, а именно:
- не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;
- убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствуют препятствия для запуска пиротехники;
- никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;
- совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;
- выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;
- не запускайте изделие при сильном ветре;
- никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;
- не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды под ноги;
- минимальное расстояние от жилых домов до площадки запуска фейерверков - 50 метров. Так, на этой площадке не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий, попав в которые фейерверк может изменить направление.
Напомним, в Кыргызстане в результате взрыва грузовика с пиротехникой погиб человек.
Согласно результатам опроса, проведенного KAZAKHSTAN TODAY, 45% опрошенных считают, что в Казахстане следует запретить фейерверки.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
20.12.2023, 15:31 97211
Когда восстановят теплоснабжение в Кентау, сообщили в Минэнерго
В четверг температуру подачи тепла обещают довести до 60 градусов
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Кентау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики сообщили, когда будет восстановлена подача тепла в Кентау после нарушений, вызванных ураганным ветром.
Накануне в Кентау из-за ураганного ветра были зафиксированы отключения электроэнергии, что в свою очередь повлекло некоторые нарушения в теплоснабжении.
На сегодня электроснабжение полностью восстановлено, на Кентауской ТЭЦ в работе находятся три котла. Завтра, 21 декабря, будет подключен к работе 4-й котел. В настоящее время температура на улице -4 градуса. Подача тепла составляет 56 градусов при нормативе 60 градусов. В четверг температура будет доведена до 60 градусов", - сказано в сообщении МЭ.
Также в ведомстве отметили, что в Костанае сегодня проводятся плановые работы по устранению небольших нарушений в магистральной теплосети. Работы будут завершены сегодня до 17.00.
Данные работы не влияют на теплообеспечение горожан", - заверили в акимате.
Ранее сообщалось, что за последние несколько суток были зафиксированы технологические нарушения на объектах теплоснабжения в некоторых областях Казахстана. На ТЭЦ Кентау в работу был включен резервный котел.
13 декабря на ТЭЦ Кентау отключились четыре котла.
19.12.2023, 20:12 124771
Министр транспорта прокомментировал задержки поездов на юге Казахстана
Фото: КТЖ
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев объяснил недавние задержки поездов в южных регионах страны.
Да, были задержки в южных регионах, но и погода была аномальная. Да, действительно по 22 грузовым поездам, 35 пассажирским поездам задержки были. Но это аномальные погодные условия", - объяснил Карабаев.
По его словам, проблемы были устранены с помощью сотрудников КТЖ. 2200 человек и 9 единиц техники были задействованы для расчистки путей от снега.
Вы поймите, там же снегом замело. И речь не только о снеге идет, речь идет о буране, о нулевой видимости", - добавил министр.
Также он отметил, что мороз до сорока градусов и сильные порывы ветра - тоже аномалия для юга Казахстана, и это осложняло ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Казахстане почти 20 поездов задерживались из-за непогоды.
На прошлой неделе в Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за ухудшения погодных условий. В области работает специально созданный региональный оперативный штаб, на помощь казахстанским спасателям прибыли подразделения МЧС Кыргызстана.
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