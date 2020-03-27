Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Казахстанцу, сбившему ребенка в Южной Корее, сократили срок лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

26 марта 2020 года в городе Чангвон прошло заключительное заседание апелляционного суда по делу против гражданина РК Сырыма Шарибека, допустившего наезд на ребенка 16 сентября 2019 года. Казахстанские дипломаты также приняли участие в заседании суда.

В ходе слушания суд посчитал ранее вынесенный приговор (2 года 6 месяцев) слишком жестким и принял постановление о сокращении тюремного срока до 2 лет с исправительными работами", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Вместе с тем у стороны защиты есть право подать апелляцию в Верховный суд Республики Корея в течение 7 дней.

Отмечается, что весь этот период С. Шарибек будет находиться в следственном изоляторе, а при отсутствии апелляции будет переведен в тюрьму города Чангвон.

Также известно, что срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания, то есть с 14 октября 2019 года.

Таким образом, общий срок наказания составит 1 год 6 месяцев с исправительными работами. Состояние нашего соотечественника хорошее, жалоб на условия содержания у него нет", - заключили в ведомстве.





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