05.05.2025, 16:26 20056
Казахстанцы могут отследить утечку персональных данных в мобильном приложении
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мобильном приложении eGov Mobile появился сервис Nomad Guard для проверки утечек персональных данных, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
В компании рассказали, что в сервисе Nomad Guard можно проверить как конкретные ссылки, так и сайты, с которыми часто работает пользователь.
Для этого достаточно ввести ссылку или адрес сайта в соответствующее поле и нажать кнопку "Проверить". Результаты проверки могут занять некоторое время, и для отслеживания их статуса необходимо перейти во вкладку "Мои проверки", где можно ознакомиться с конечным результатом. На главной странице сервиса будет отображена информация о сайтах, с которых произошла утечка данных, а также объем утекших данных. При нажатии на количество данных откроется подробный список утечек. Также предусмотрена вкладка "Мошенничество", где пользователи могут сообщить о подозрительных действиях, заполнив специальную форму", - рассказали разработчики сервиса.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Другие сервисы";
- нажать кнопку "Проверить";
- ввести ссылку на проверку и нажать "Отправить";
- ознакомиться со статусом заявки в разделе "Мои проверки".
Почти 53% опрошенных признались, что не знают, куда обращаться, если их личные данные попали в сеть (...) Лишь 18% уверенно заявили, что знают, как действовать в случае утечки. Более 62% не понимают, что такое фишинговые ссылки - один из главных инструментов онлайн-мошенников. Лишь каждый пятый умеет отличить фишинг от настоящих сайтов. Несмотря на это, 92% заявили, что не передают коды из SMS "сотрудникам банка", но 8% все еще могут допустить ошибку. 31% пользователей никогда не меняют пароли, а 51% делают это только в случае проблем. Более половины респондентов сталкивались с подозрительными сообщениями", - привели данные в АО "НИТ".
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05.05.2025, 20:44 12726
В посольстве России в Казахстане состоялся прием по случаю празднования Дня Победы
В ходе мероприятия были представлены две фотовыставки
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии празднования 80-летия Великой Победы состоялся торжественный прием посольства России в Казахстане, сообщает пресс-служба посольства.
В своем вступительном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Алексей Бородавкин отметил:
9 мая - священная дата для всех стран СНГ. Ведь именно благодаря великому подвигу советских солдат был повержен Третий рейх. Именно на Восточном фронте развернулись решающие битвы Второй мировой войны, в результате которых была разгромлена военная мощь нацистских завоевателей".
Он подчеркнул, что свой неоценимый вклад в общую великую Победу внесли все народы и все республики СССР, в том числе Казахстан.
Более миллиона выходцев из КазССР сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. 497 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Неувядаемой славой покрыли себя 28 героев-панфиловцев, Бауыржан Момышулы, Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов и другие бойцы и командиры Красной армии, рожденные на казахстанской земле. Мы обязаны передать потомкам дух нашего исторического родства с этими героями, пронести через года единство наших народов", - сказал Алексей Бородавкин.
Посол добавил, что сегодня на Западе подвиг советского народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть и оболгать.
Сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, возводят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, порочат память о героизме и благородстве солдат-освободителей. Забвению пытаются предать приговор Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм как абсолютное зло без срока давности", - сказал посол России в Казахстане.
В ходе мероприятия были представлены две фотовыставки по тематике истории Великой Отечественной войны. Подготовленная посольством России в Казахстане экспозиция отражает 10 самых крупных сражений Великой Отечественной войны, определивших ее ход и обеспечивших Победу.
Российский центр науки и культуры (Русский дом в Астане) представил фотовыставку "Этот день мы приближали…", подготовленную Министерством культуры России совместно с Российским национальным музеем музыки.
Также в ходе приема состоялась презентация двух тематических изданий, подготовленных посольством России в Казахстане.
Сборник материалов по тематике Великой Отечественной войны "Гордимся Победой!" содержит авторские стихи активистов организаций российских соотечественников в Казахстане о войне, информацию о деятельности казахстанских поисковых организаций и другие познавательные сведения.
Очередной выпуск ежегодника "О российско-казахстанских союзнических отношениях и интеграционных связях" содержит иллюстрированную подборку самых крупных двусторонних мероприятий за 2024 г.
В культурной части вечера выступил заслуженный деятель искусств Казахстана Азамат Желтыргузов, солисты Казахского национального университета искусств, артисты Государственного Академического русского театра драмы имени М.Горького.
05.05.2025, 18:23 16591
В Астане установили мемориальную доску ветерану Нажикену Капышеву
Фото: Акимат Астаны
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В канун 80-летия Дня Победы в Астане установили мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны Нажикену Капышеву. Торжественное мероприятие прошло у дома, где проживал фронтовик, рассказали в пресс-службе столичного акимата.
Как рассказали в акимате, Нажикен Капышев до начала войны трудился учителем в селе Төнкеріс Целиноградскогой района. На фронт отправился в 1942 году в составе 114-й стрелковой бригады. Принимал участие в освобождении Смоленской, Витебской, Калининградской областей, Литвы и Восточной Пруссии. Фронтовик начал войну рядовым солдатом, дошел до звания капитана, был командиром стрелковой роты. За проявленное мужество ветеран награжден орденами и медалями.
Наш папа является кавалером орденов боевого Красного Знамени, награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги". Его награды свидетельствуют о подвиге, который он совершил. Поэтому мы гордимся им", - рассказала об отце дочь ветерана Бахыт Капышева.
После официальной части мероприятие продолжилось возложением цветов.
04.05.2025, 09:37 83251
Высокая пожароопасность и дожди с грозами: о погоде на ближайшие 3 дня рассказали синоптики
Фото: instagram/dots_foto
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие три дня в большинстве регионов республики сохраняется высокая пожароопасность, сообщает РГП "Казгидромет".
На погоду большей части Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон. Сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе, в центре республики ожидается град. Лишь на востоке, юге, юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе, северо-западе, севере в ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает Казгидромет.
На западе области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2-3 градуса.
На западе и севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.
В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на севере, в центре Алматинской, на юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, на востоке, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, на севере, востоке, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетысу, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге, юго-востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Кызылординской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В городах республиканского значения в ближайшие трое суток ожидается следующая погода:
В Астане:
4 мая - переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер южный с переходом на северо- западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 22-24 тепла.
5 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.
6 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 20-22 тепла.
В Алматы:
4 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 26-28 тепла.
5-6 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла.
В Шымкенте:
4 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо- западный 5-10 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 32-34 тепла.
5 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 33-35 тепла.
6 мая - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.
03.05.2025, 21:08 109361
Вопросы помощи детям с особенностями развития обсудили участники форума "Время добрых дел" в Шымкенте
Фото: Россотрудничество
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Шымкент. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте прошел благотворительный форум "Время добрых дел", в ходе которого участники обсудили вопросы помощи и поддержки детей с особенностями развития, сообщили в представительстве Россотрудничества в Алматы.
Повышение качества жизни общества стало предметом совместной работы специалистов из разных областей знаний: медиков, педагогов и работников социальной сферы. Встретившись на площадке благотворительного форума "Время добрых дел" 24-25 апреля в Шымкенте, они были немало удивлены - оказалось, что их компетенции и осведомленность в сфере деятельности друг друга позволяют эффективно работать над вопросами поддержки семей с особенными детьми", - рассказали в представительстве Россотрудничества.
Форум организован благотворительным фондом "Образ жизни" (Москва), представительством Россотрудничества в Республике Казахстан, управлением здравоохранения города Шымкента, РОО "Национальная медицинская ассоциация" и профильными НПО Казахстана.
Нам очень важна тема этого форума, поскольку добрые дела мы должны претворять в помощи нашим детям, детям с особенностями. Эффект этого форума для нас в том, что наши коллеги смогут продуктивнее помогать нашим детям, родителям особенных детей, поскольку расширят свои компетенции в социальных вопросах", - отметил начальник управления здравоохранения Шымкента .
В первый день форума прошла научно-практическая конференция "Медицинская помощь детям с особенностями развития". Участники смогли с разных сторон подойти к оказанию помощи детям с эпилепсией, ментальными нарушениями и другими особенностями.
Мы заинтересованы в мультидисциплинарности для развития устойчивой системы медицинской помощи детям с особыми потребностями. И форум как раз и является профессиональной площадкой для общения врачей, дефектологов, социальных работников и педагогов", - сказала президент РОО "Национальная медицинская ассоциация" Салтанат Мамырбекова.
Второй день форума был посвящен практике в обучении, реабилитации, социализации особенных детей, и здесь к медикам и педагогам присоединились спортсмены, представив программы адаптивного туризма и спорта.
Это не просто теоретические выступления интересных спикеров, это в первую очередь обмен очень важным опытом и практиками, которые каждая из стран в своей области, в данном случае в здравоохранении и социальной защиты, сможет применять и обмениваться этой информацией", - отметила директор благотворительного фонда "Образ жизни" Елена Береговая.
Эксперты благотворительного форума "Время добрых дел" посетили городскую детскую клиническую больницу города Шымкента. Специалисты больницы представили на форуме практику диагностирования и лечения эпилепсии. Российская сторона поделилась экспертизой в вопросах социальной поддержки пациентов, которая входит в экосистему больницы. Стороны обменялись опытом и заявили о готовности к сотрудничеству в оказании помощи особенным детям.
03.05.2025, 12:07 130731
Военный парад Победы в Астане покажут в прямом эфире
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, будут транслировать в прямом эфире 7 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.
В Минобороны рассказали, что парад будет транслироваться в прямом эфире на республиканских телеканалах, на LED-экранах в городах по всей стране и на официальном YouTube-канале Министерства обороны.
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, станет одним из главных событий 2025 года. Праздничное шествие пройдет 7 мая в Астане, на площади Независимости у монумента "Қазақ елі", - отметили в ведомстве.
В торжественном мероприятии примут участие более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
Это грандиозное событие продемонстрирует силу и мощь Вооруженных сил Казахстана и станет символом памяти, гордости и воинской доблести", - подчеркнули в оборонном ведомстве РК.
02.05.2025, 21:13 162051
В Алматы состоялась выставка "Искусство и мир: Великая Победа Жизни"
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась презентация Международной выставки-конкурса патриотического движения "Победа 9/45" "Искусство и мир: Великая Победа Жизни", в которой приняли участие более 50 художников и деятелей искусств из России, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Румынии, Болгарии и других стран.
Организаторы выставки поставили перед собой цель привлечь внимание общественности Казахстана к идее сохранения истории, памяти предков, подвига народов в победе над фашизмом, сохранению мирной жизни и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей.
Наше движение создано с одной целью - сохранение исторической правды о победе над фашизмом", - сказал заместитель председателя госдумы федерального собрания РФ, председатель организационного комитета патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.
Он рассказал собравшимся об основных инициативах движения:
- разработка международного кодекса этики использования символов победы;
- поддержка ветеранов.
Ну и третий момент, который я хотел бы подчеркнуть, мы обратимся к странам, которые растаптывают свое историческое прошлое, борясь с памятниками. Эти памятники мы хотим забрать себе. Наступит время, когда эти страны обязательно попросят вернуть эти памятники обратно. Я уверен в этом, потому что вижу, как развиваются исторические процессы", - сказал Борис Чернышов.
Участники мероприятия обсудили важность сохранения общей истории и памяти предков, противодействия фальсификации истории, почтения к подвигу дедов и прадедов, победивших фашизм, что имеет принципиальное значение особенно в год 80-летия Великой Победы.
02.05.2025, 15:54 181566
В апреле в Алматы зафиксировано 2,6 тысячи нарушений ПДД водителями мопедов
С начала действия новых требований к эксплуатации мопедов наблюдается положительная динамика: все больше граждан оформляют документы и проходят регистрацию
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Алматы. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы усиленные экипажи патрульной полиции ежедневно фиксируют факты управления мопедами без регистрации, страховки и водительского удостоверения, сообщили в департаменте полиции города.
По информации полиции, с момента вступления в силу новых требований к эксплуатации мопедов в Алматы зарегистрировано более 2,6 тысячи нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями мопедов. Более 800 единиц мототранспорта эвакуированы на специализированную штрафстоянку.
С начала действия новых требований к эксплуатации мопедов мы наблюдаем положительную динамику: все больше граждан оформляют документы и проходят регистрацию. Однако все еще остаются те, кто игнорирует закон. Призываем граждан своевременно легализовать свой мототранспорт. Это не только требование закона, но и вопрос личной безопасности. Регистрация продолжается, и у каждого есть возможность привести свой мопед в соответствие с действующими нормами", - резюмировал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.
Полиция Алматы продолжит проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение дисциплины среди участников дорожного движения и снижение аварийности с участием мототранспорта.
Напомним, с 5 апреля в Казахстане действуют новые правила для водителей мопедов. Мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав теперь запрещена.
02.05.2025, 13:47 180441
Дожди и снегопады ожидаются в ближайшие дни в Казахстане
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана в ближайшие 3 дня ожидается неустойчивая погода с дождями и снегопадами, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, погода будет нестабильной с 3 по 5 мая.
В начале мая на территории Казахстана из-за быстрой смены барических образований ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью - осадки (дождь, снег)", - говорится в прогнозе.
2 мая сильные дожди ожидаются на юго-востоке республики, в горных районах возможен снег.
На северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке Казахстана днем ожидается град. На западе и юге республики ожидается пыльная буря. По республике в ночные и утренние часы прогнозируется туман", - прогнозируют синоптики.
В Акмолинской и Северо-Казахстанской области ожидается гроза, ночью возможны заморозки.
В Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозируемыми дождями на юге, востоке и в центре области продолжится интенсивное снеготаяние в среднегорной зоне. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках.
В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?