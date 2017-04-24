"Казтелерадио" сообщило о временном отключении каналов в связи с профилактическими работами

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Пресс-служба АО "Казтелерадио" сообщила о проведении внеплановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях (РТС) Жамбылской и Атырауской областей, связанных с модернизацией систем энергосбережения и строительством инфраструктуры сети цифрового эфирного вещания (ЦЭТВ).

В частности, в период с 24 апреля по 5 мая (кроме праздничных и выходных дней) с 09.00 до 19.00 по времени Астаны в связи с работами на РТС "Макат" Атырауской области будет приостановлено вещание телерадиоканалов "Казакстан", "Хабар", "Хабар-24", "Евразия", "Казак радиосы", "Шалкар" в аналоговой сети, а также в ЦЭТВ, передает Kazakhstan Today.

25 апреля с 09.00 до 16.00 по времени Астаны в связи с работами на РТС "Тараз" Жамбылской области будут недоступны следующие телерадиоканалы в сети аналогового вещания: "КТК", "НТК", "Хабар 24", "Казахское радио", "Шалкар", "Русское радио", "Ретро FM", "Радио NS", "Дала FM", "Авторадио".

21, 22, 25, 26 апреля с 01.00 до 05.00 по времени Астаны будут проводиться профилактические работы на РТС "Чумыш" (Кордай), "Шу", "Каратау", "Жанатас".

"Обращаем внимание телезрителей, что непрерывное вещание всех телерадиоканалов будет вестись в сетях спутникового телевидения OTAU TV и кабельных операторов", - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что с 25 апреля 2017 года телеканалы "Хабар" и "Казахстан" в сети спутникового телевидения OTAU TV заработают в HD формате. Ранее, в июне 2016 года в сети OTAU TV телеканал KAZsport был запущен в формате высокой четкости, это дало возможность телезрителям наблюдать ведущие мировые спортивные события в отличном качестве изображения и звука.

"Мы рады тому, что более 1 млн семей - абонентов спутникового телевидения OTAU TV получат возможность смотреть не только иностранные, но и отечественные телеканалы в HD формате. Высокое качество изображения и звука, которые мы предоставляем нашим абонентам - главная цель работы всей команды. К слову, в марте этого года мы запустили телеканал Discovery Showcase HD - первый иностранный канал с казахоязычным контентом", - отметил коммерческий директор АО "Казтелерадио" Куаныш Шамшатов.

АО "Казтелерадио" - национальный оператор в области телерадиовещания Республики Казахстан, обеспечивающий население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям. По последним данным, количество абонентов спутникового телевидения "OTAU TV", владельцем которого является АО "Казтелерадио", составляет более 1,2 млн абонентов.

В рамках перехода от аналогового к цифровому эфирному вещанию (ЦЭТВ) АО "Казтелерадио" обеспечило возможность приема от 15 до 30 телеканалов для 77,5% населения страны. Полностью завершено строительство сети ЦЭТВ в Мангистауской, Алматинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях.

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