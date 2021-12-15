Клинику для душевнобольных хотят закрыть из-за отсутствия финансирования в Талгаре

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ТАЛГАР. 14 ДЕКАБРЯ - В Алматинской области более 250 душевнобольных пациентов могут остаться без присмотра медиков в связи с тем, что старейший в регионе центр психического здоровья собираются закрыть из-за отсутствия финансирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает телеканал КТК , врачи пообещали родным пациентов выписать и отправить по домам всех подопечных. Областные чиновники предлагают перевезти больных в новое учреждение, которое расположено в Талдыкоргане. Однако родственники категорически против такой идеи и просят власти оставить центр в покое.

По информации телеканала, у Алиды Сыздыковой в талгарской клинике психического здоровья уже несколько лет лечится родной брат. Два месяца назад она узнала, что всех пациентов этой больницы могут либо выписать, либо перевести в другое медучреждение, которое находится в Талдыкоргане, за 300 километров от дома.

Например, если этот центр закроют, это будет большая проблема - везти психически больных людей с разной формой психоза и состояния за 300 километров в Талдыкорган. Здесь же есть специальное отделение туберкулезное для душевнобольных людей, а у них все это в открытой форме. И если их после Нового года выпишут, и тогда туберкулез открытой формы, добро пожаловать в наше общество и социум", - отметила сестра пациента.

Врачи талгарской лечебницы говорят, они и сами случайно узнали, что их больницу перестали финансировать. Сейчас центр содержат за счет сэкономленных средств, но и они уже на исходе. Как отмечает главврач Алматинского областного центра медико-социальной реабилитации и психотерапии Гульнара Айбасова, поначалу считали, что технические неполадки служат причиной отсутствия финансирования.

Сегодня последний день подачи заявки, то есть все области и организации подают в ФСМС, мы тоже всю неделю пытались заявку подать. Но она не формировалась, потому что у нас выходило, что прилепленных больных у нас ноль", - сказала Айбасова.

Даже несмотря на сложное финансовое положение, принимать больных здесь не перестают. Но так долго продолжаться тоже не может, заявляет директор. Уже в ближайшее время она будет вынуждена распустить весь медперсонал и пациентов.

Как отмечает Айбасова, в случае роспуска пациентов, их общение с другими людьми будет опасным для обычных людей, в тех же магазинах, на улице.

Врачи недоумевают, как 250 пациентов талгарской клиники разместят в новом медучреждении, которое рассчитано всего на 130 мест, пока непонятно. Но областные чиновники уверяют: без внимания врачей никто не останется.

Областной центр психического здоровья прикреплением населения не занимается. Каждый пациент прикреплен к поликлинике по месту жительства, то есть в Центральной районной больнице. Больной как состоял на учете по месту прикрепления, так и состоит. Относительно транспортировки больных в город, от вышестоящего органа или центра каких-либо указаний не было. Областной центр не занимается транспортировкой, финансирование по БОМ не отменялось. Мы также этим не занимаемся, стационар работает в штатном режиме", - заявила заместитель директора Алматинского областного центра психического здоровья Гания Оралбекова.

Как информирует КТК, сейчас только в Алматинской области на диспансерном учете состоит свыше 18 тысяч душевнобольных. Большинство из них прикреплено к новому медучреждению. Дальнейшая судьба талгарской клиники по-прежнему остается неизвестна. Родственники пациентов пишут коллективное обращение президенту.









Также напомним, что в Таразе мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере Жамбылской области, в здании суда грозился взорвать гранату , якобы находящуюся у него в сумке.





Кроме того, 6 сентября в соцсетях было опубликовано видео с эксгибиционистом в одном из дворов Павлодара. Участковыми инспекторами полиции Павлодара установлен 39-летний павлодарец, который с 1986 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере. Полицейские передали мужчину бригаде скорой помощи для госпитализации в ОПНД.



