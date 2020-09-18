Конкурс "Мисс Казахстан - 2020" перенесен на следующий год

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Национальный конкурс красоты "Мисс Казахстан" из-за пандемии перенесен на следующий год, передает Kazakhstan Today.

Национальный конкурс красоты принял принципиальное решение о переносе на будущий год традиционного грандиозного шоу в Нур-Султане. Все внимание организаторов и участниц конкурса будет сосредоточено на реализации благотворительных и социальных проектов", - говорится в сообщении дирекции "Мисс Казахстан".

Все запланированные на 2020 год региональные отборочные туры "Мисс Казахстан" состоятся. Они пройдут в онлайн-формате.

Отмечается, что пандемия коронавируса изменила миропорядок, нарушив привычный ритм жизни миллионов людей.





В такое сложное время, приняв решение о переносе финала, мы намерены все усилия направить на развитие социального проекта "Красота в милосердии". Только совместными усилиями, активным участием в волонтерском движении, благотворительных проектах мы сможем победить невидимого врага", - сказала директор Национального конкурса красоты Алена Кырбасова.

С первых дней строгого карантина финалистки Национального конкурса красоты выразили активную гражданскую позицию, примкнув к волонтерскому движению. Они формировали продуктовые корзины и доставляли их нуждающимся пожилым людям, не имеющим возможность выйти в магазины, врачам, работающим круглые сутки. Организаторы Национального конкурса красоты выражают уверенность, что социальная инициатива самых красивых девушек Казахстана станет высокой мотивацией и нравственным ориентиром для всей молодежи РК.

По словам дирекции НКК, оптимизм, позитивное мышление и вера в лучшее позволят людям преодолеть ужасающие последствия глобальной эпидемии.

Дирекция "Мисс Казахстан" проявила коллегиальную солидарность с крупнейшими брендами "Мисс мира" и "Мисс Вселенная", которые тоже отказались от официальных церемоний в этом году.

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