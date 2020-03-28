Контактировавшие с погибшей от коронавируса женщиной алматинцы изолированы на карантин

Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев на брифинге прокомментировал ситуацию с погибшей от коронавируса пациенткой в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространяется информация, что данная пациентка ездила в Алматы. По городу найдены 6 контактировавших с ней, и все они изолированы в провизорных госпиталях города для обследования", - сообщил он.

Как сообщили на брифинге с участием руководства управления здравоохранения Акмолинской области, скончавшаяся от коронавируса женщина за пределы страны не выезжала.

По информации эпидемиологов, с 13 по 17 марта она была в гостях в Алматы и Жамбылской области. Где именно и при каких обстоятельствах могла заразиться 64-летняя жительница посёлка Косшы, сейчас выясняет специальная комиссия. Известно, что за помощью медиков она обратилась, когда уже находилась дома, 22 марта. Жаловалась на слабость и плохое самочувствие. А уже утром 25 числа, у неё поднялась высокая температура. Заподозрив у больной признаки COVID-19, врачи скорой помощи экстренно её госпитализировали в одну из больниц Нур-Султана, сообщает "Хабар 24"

По словам специалистов, покойная была диабетиком и страдала гипертонией.

У нас по Целиноградскому району тоже по домашнему контакту определено 6 человек. В Жамбылской области тоже мы коллегам передали, вчера. Буквально всю ночь это проводилось. На сегодня там санитарно-розыскные работы проводятся еще", - сообщил Серик Омарханов, заместитель руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.





На данное время в Казахстане официально подтверждено 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай, в Павлодарской области -1 случай.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией.





По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.









Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





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