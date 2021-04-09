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ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 АПРЕЛЯ - Косули массово гибнут в Северном Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам местных жителей, за несколько месяцев от голода умерли десятки животных, сообщает Almaty.tv

В подтверждение своих слов активисты даже выложили в соцсетях видео, на котором видны туши парнокопытных. Авторы роликов предполагают, что косули начали гибнуть из-за сильного истощения, вызванного голодом.

Свидетелем падежа косуль стал и уроженец города Сергеевка Михаил Михайленко. Мужчина утверждает, что за последние два месяца обнаружил десятки туш.

Взрослые особи, скорее всего, выживут, потому что они уже сталкивались с такими трудностями. Они знают, что кушать, а молодняк не соображает и в конце концов погибает", - считает он.

По мнению жителей области, несчастным животным попросту не хватает корма. Обильный снег и обледеневшая земля не оставляют шансов зверям добраться до прошлогодней травы.

Они вынуждены выходить на дорогу в поисках пищи. Даже людей не боятся. Вдоль трассы я находил несколько мертвых косуль. А сколько их внутри леса? Уполномоченные органы должны решить эту проблему", - сказал житель Северо-Казахстанской области Санжар Аскаров.

В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что для обеспечения диких животных кормом в местном бюджете средств не предусмотрено и выдвинули свою версию массового падежа.

Они легко питаются посадками вдоль автомобильных дорог. Мы выезжали на них, смотрели. Факты гибели связаны с тем, что попадают под автомобили. Либо, у нас есть факт один, были задраны собаками", - говорит руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Беспалов.

Тем временем местные организации по защите животных забили тревогу. Волонтеры планируют объехать места, где обитает косуля и тщательно изучить проблему.

Какого-то точного ответа мы так и не получили. Нам сказали, что егерями все-таки делаются тропы к пище. Мы попросили, чтобы нас свозили туда, хотели убедиться, лично посмотреть все. Но нам в этом собственно отказали", - сказала директор фонда "Добрая планета" Татьяна Мухамеджанова.

На сегодня в регионе обитает более 15 тысяч голов косуль. А вот сколько из них погибло в этом году, в инспекции лесного хозяйства и животного мира не сообщили.

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