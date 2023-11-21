Крушение самолета Bek Air под Алматы: в отношении сотрудников КГА никаких мер не принято

В Казахстане с начала года из-за насилия погибло уже 25 детей, 6 из них - от рук близких им людей

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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из-за насилия погибло уже 25 детей, 6 из них - от рук близких им людей, заявила в своем - В Казахстане с начала года из-за насилия погибло уже 25 детей, 6 из них - от рук близких им людей, заявила в своем обращении к казахстанцам уполномоченный по правам человека Динара Закиева.





Сегодня нашли погибшую 7-летнюю девочку. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в ЦПД. Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т.д.", - заявила Закиева.





Она призвала казахстанцев сообщать о фактах угрозы безопасности детей на номера 111 или 102.





Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь", - подчеркнула омбудсмен.





Она также напомнила о законодательных изменениях, которые по поручению президента предусмотрены в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте по безопасности детей.





Одной из важнейших поправок, которую подержали, является уголовная ответственность (криминализация) за насилие, побои, легкий вред здоровью, совершенные в отношении детей, ведь, обеспечив неотвратимость наказания, мы можем предотвратить тяжелые последствия", - подчеркнула Закиева.





По ее словам, в числе поправок также: исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей, инфраструктура помощи семьям, профилактика и т.д. Всего в законопроект войдут 109 поправок.





Омбудсмен также подчеркнула, что для исполнения закона нужны кадры.





Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тысячи детей. Необходимо - 1 сотрудник на 5 тысяч детского населения", - рассказала Закиева.





Она отметила, что большой поддержкой является внимание, которое лично президент уделяет проблеме насилия, нарушения прав детей.





Только за этот год со дня вступления в должность главы государства были приняты вышеперечисленные и другие важные шаги для защиты детей. Работа продолжается", - резюмировала Закиева.





Напомним, в Экибастузе нашли тело пропавшей 7-летней девочки. В убийстве подозревают ее мать.



