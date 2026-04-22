Крысиный яд в популярном детском питании - в Минздраве РК сделали заявление

Общественная кампания в защиту урочища Кок Жайляу продолжается в Алматы уже более 10 лет

Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественные слушания по проекту Almaty SuperSki на Кок Жайляу пройдут 26 мая в 09.00 во Дворце школьников в Алматы. Об этом - Общественные слушания по проекту Almaty SuperSki на Кок Жайляу пройдут 26 мая в 09.00 во Дворце школьников в Алматы. Об этом сообщается на странице общественного движения Save_kok_zhailau в Instagram.





Компания Kazakh Tourism Development Ltd. проведет общественные слушания по отчету о возможном воздействии на окружающую среду строительства горного курорта Almaty Superski в урочище Кок Жайляу", - говорится в сообщении.





Almaty Superski - проект горнолыжного курорта, который затронет урочище Кок Жайляу и пик Кумбель с трассами общей протяженностью более 65 км.





Стоит отметить, что споры вокруг данного проекта идут уже больше 10 лет. Общественники и экологи выступают против строительства курорта.





Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил , что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.





В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.





Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок-Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок-Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.





В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок Жайляу" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.





Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта Кок Жайляу.





Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.





Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок Жайляу", - написала она.





В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.





Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.





Член инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.





В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.





Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы".





В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.





Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос на тему строительства горнолыжного курорта, результаты которого показали, что 80% респондентов не поддерживают застройку Кок-Жайляу.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?"





80% участников опроса ответили: "Нет, это может привести к необратимым последствиям для экосистемы", 10% выбрали ответ: "Да, это создаст туристический поток и новую инфраструктуру" и 10% - "Мне все равно".