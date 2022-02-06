КТЖ досрочно расторгает договор с Instant Payments

НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как указано на сайте РГП "Казгидромет", в столице РК Нур-Султане ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 4-6 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 тепла.

В Шымкенте облачно, ночью и днем дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4-6 градусов тепла.

В Актау переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 2-4 тепла. По области ожидаются гололед, туман.

В Актобе облачно, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днем 3-5 мороза. По области ожидается области низовая метель.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днем 3-5 мороза.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 8-10 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, ночью и днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 1-3 тепла. По области ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 7-9 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днем 8-10 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем 1-3 тепла.

В Таразе переменная облачность, днем дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 7-9 тепла. В горных и предгорных районах ожидаются туман, гололед.

В Туркестане облачно, ночью и днем дождь, ветер 8-13, порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 4-6 градусов тепла. В горных и предгорных районах ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед.

В Уральске облачно, ночью и днем снег, ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем 2-4 мороза. По области ожидается туман, гололед.

В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днем 2-4 мороза.