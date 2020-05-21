Благотворительный проект KustoHelp: оказана помощь 3000 семей в Акмолинской области

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Кокшетау. 20 мая. Kazakhstan Today - В рамках благотворительной акции, объявленной на период пандемии Международной компанией Kusto Group, оказана помощь порядка 3000 семьям и 400 ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и приравненным к ним акмолинцам, передает Kazakhstan Today.

Продукты в первую очередь получили многодетные, малоимущие семьи, уязвимые группы населения в каждом населенном пункте Аршалынского, Аккольского, Бурабайского, Зерендинского, Целиноградского районов, района Биржан сала и города Кокшетау посредством поставки продуктовых наборов в сотрудничестве с волонтерскими организациями и акиматами. Также компания обеспечила медиков необходимыми средствами для борьбы с инфекцией и обеспечения условий их работы", - сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Помимо выделения средств, предприятие при поддержке "Клуба добряков Астаны" и 100 неравнодушных граждан организовало передачу 1664 продуктовых пакета в 28 поселках Акмолинской области.

По словам директора ОФ "Lider. Kz. Доброе сердце Кокшетау" Ирины Катуховой сегодня волонтеры начали доставку 500 продуктовых пакетов, собранных компанией Kusto.

Думаем, что в сложный период многие семьи не откажутся от помощи. В каждый пакет мы собрали все самое необходимое - это 25 наименований продуктов и бытовой химии", - отметила Ирина Катухова.

К слову, не остались без внимания самая подверженная к инфекции категория - престарелые. В медико-социальном учреждении "Шапагат" Целиноградского района, где зафиксировано наибольшее количество зараженных, компания помогла провести дезинфекцию здания, приобрела 150 матрасов, 80 комплектов противочумных костюмов, порядка 4500 перчаток и средства дезинфекции. Аналогичными средствами защиты для 50 человек в рамках благотворительного проекта компания оснастила и медико-социальное учреждение в поселке Шантобе Сандыктауского района.

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