Лекарство от рака щитовидной железы начали производить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - В Казахстане начато производство препарата для лечения рака щитовидной железы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22 июня 2021 года на республиканском государственном предприятии "Институт ядерной физики" была произведена первая промышленная партия радиофармпрепарата Натрия йодид (131I) для лечения заболеваний щитовидной железы, включая рак щитовидной железы. Данный препарат зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РК в качестве лекарственного средства под наименованием "Натрия йодид 131I, раствор для приёма внутрь", сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

24 июня 2021 года препарат доставлен для первых пациентов Центра ядерной медицины и онкологии в Семей.

Благодаря избирательному накоплению радиофармпрепарата "Натрий йодид (131I)" в патологическом очаге организма происходит разрушение раковых клеток при сохранении окружающих тканей", - пояснили в ведомстве.

История производства радиофармацевтических препаратов в Институте ядерной физики (Алматы) берет своё начало с 1986 года. Именно в этом году было организовано первое в СССР производство препарата с изотопом Таллий-201 для ранней диагностики инфаркта миокарда.

После обретения Казахстаном независимости, было налажено производство Технеция-99м, который можно широко использовать для диагностики заболеваний всех органов человека. В современной системе здравоохранения на долю этого изотопа приходится более 80% всех радионуклидных процедур.

В 2011 году Институтом ядерной физики были зарегистрированы генераторы технеция и начато производство компактных транспортируемых генераторов, которые работают в течение двух недель и могут быть доставлены в любой регион страны.

Применяя радионуклидную диагностику злокачественные новообразования удается обнаружить на самой ранней стадии развития, что уменьшает возможную смертность от рака и значительно сокращает количество рецидивов у больных", - уточнили в пресс-службе.

Работы по созданию конструкции генератора дважды побеждали в республиканском конкурсе "Изобретение года", "Шапагат" в 2014 и 2015 годах.

В 2018 году было завершено строительство Центра ядерной медицины и биофизики на базе Института ядерной физики в Алматы, в состав которого входит современный комплекс по производству радиофармацевтических препаратов. Завершающим этапом в создании центра была сертификация производства радиофармпрепаратов на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP).

Сотрудниками Института в перспективе планируется разработать новые препараты для диагностики и лечения различных заболеваний с применением широкого спектра радиофармпрепаратов в целях укрепления здоровья и качества жизни нации Казахстана на основе новейших разработок ядерной медицины.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства