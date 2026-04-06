03.04.2026, 14:51 191831
Летом авиарейсы на Иссык-Куль запустят из Алматы и Астаны
Из Алматы самолеты в Тамчы начнут летать с 18 июня, из Астаны - с 3 июля
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский лоукостер FlyArystan объявляет о запуске нового сезонного направления из Алматы и Астаны на Иссык-Куль (Тамчы), сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Пр данным пресс-службы авиакомпании, прямые рейсы из Астаны будут выполняться в период с 3 июля по 31 августа 2026 года с частотой два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.
Вылеты из Астаны запланированы на 07.30 с прибытием в Иссык-Куль (Тамчы) в 10.45. Обратные рейсы отправляются в 12.00 с прибытием в Астану в 13.20 по местному времени.
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 37 000 тенге.
График рейсов из Алматы: с 18 июня по 30 августа 2026 года с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.
Отмечается, что авиабилеты уже доступны в продаже.
Напомним, Казахстан будет развивать ряд курортных объектов на Иссык-Куле.
04.04.2026, 18:58 79486
Суд постановил выдворить из Казахстана нарушавших общественный порядок в Алматы подростков
Фото: кадр из видео
Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда иностранные граждане, ранее установленные за противоправное поведение в общественных местах, выдворены за пределы Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Судом принято решение о принудительном выдворении с запретом на въезд в страну", - проинформировали в полиции.
Напомним, ранее сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены видеозаписи, на которых зафиксировано агрессивное и вызывающее поведение группы несовершеннолетних по отношению к гражданам. Подозреваемые были установлены и помещены в центр адаптации несовершеннолетних. Их законные представители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
04.04.2026, 18:15 81211
Китайский блогер награждена орденом "Достық" II степени
Фото: Минкультуры РК
Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский блогер-миллионник, амбассадор Kazakh Tourism Тао Минсю награждена орденом "Достық" II степени от имени главы государства. Высокую государственную награду ей вручила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщили в Минкультуре.
Награждение стало признанием вклада Тао Минсю в продвижение Казахстана в китайском медиапространстве, популяризацию его культурного наследия и туристического потенциала, а также в укрепление гуманитарных связей между Казахстаном и Китаем.
Орден "Достық" II степени - это высокая государственная награда и признание Вашего вклада в укрепление дружбы и гуманитарных связей между Казахстаном и Китаем. Благодаря Вашей работе миллионы людей смогли ближе узнать Казахстан, его богатое культурное наследие, живописную природу и туристический потенциал", - подчеркнула Аида Балаева.
Тао Минсю, известная также как Тао Тао, впервые посетила Казахстан в сентябре 2024 года в качестве приглашенного медиаинфлюенсера. С тех пор она побывала в Астане, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях, опубликовав более 100 материалов с совокупным охватом свыше 1 миллиарда просмотров. В мае 2025 года ей был присвоен почетный статус "Посол туризма Казахстана". Во время своей пятой поездки в Казахстан блогер путешествует по маршруту Алматы - Актау - Туркестан и принимает участие в мероприятиях Амал и Наурыз.
В министерстве отмечают, что награждение китайского блогера отражает более широкий контекст укрепления казахстанско-китайского сотрудничества. Сегодня отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне вечного всестороннего стратегического партнерства. Особую роль в этом играют дружественные отношения главы государства Касым-Жомарта Токаева и председателя КНР Си Цзиньпина, которые задают устойчивый вектор дальнейшего углубления двусторонних связей.
Одним из ключевых направлений взаимодействия остается культурно-гуманитарная сфера. В 2026 году проходит перекрестный год культуры Казахстана и Китая, который стал важной платформой для расширения сотрудничества в области театра, кино, выставочной деятельности, креативных индустрий и гастрольных обменов.
Важным результатом достигнутых договоренностей стало открытие Культурного центра Казахстана в Пекине. Это первое и пока единственное казахстанское учреждение такого рода за рубежом. Центр стал площадкой для продвижения казахской культуры, языка, искусства и истории в Китае, а также для проведения выставок, лекций, концертов, мастер-классов и образовательных программ.
Активно развивается и туристическое сотрудничество. Если в 2024 году Казахстан посетили 655 тысяч граждан Китая, то в 2025 году этот показатель достиг 968 тысяч человек. Дополнительный импульс этому направлению придал запуск 29 марта 2026 года прямого рейса Алматы - Шанхай авиакомпанией Air Astana. Новый маршрут открывает дополнительные возможности для развития туризма, деловых контактов и гуманитарных обменов.
Как сообщалось ранее, в китайском Ухане открылось представительство QazTrade.
03.04.2026, 19:57 172246
В Алматы поэтапно отключают отопление
Фото: Depositphotos
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось поэтапное отключение отопления в связи с установившейся теплой погодой, сообщили в пресс-службе акимата города.
Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в городе на протяжении пяти дней превышает +8 градусов.
Процесс пройдет последовательно. Сначала тепло отключат в административных зданиях, затем в жилых домах и в последнюю очередь - на социальных объектах (школы, детские сады, больницы)", - проинформировали в пресс-службе.
В акимате также сообщили, что отопительный период 2025-2026 года прошел в штатном режиме.
Ранее в соцсетях алматинцы обратились к городским властям с просьбой досрочно завершить отопительный сезон из-за аномально теплой погоды. Всю неделю температура воздуха в Алматы превышала +20°C. В соцсетях горожане жаловались на духоту в помещениях и вынужденное проветривание. "Зачем мы обогреваем улицу? У всех уже круглые сутки открыты окна. Жара в квартирах невыносимая", писали пользователи Сети.
03.04.2026, 15:50 186351
Не все газ могут подключить - казахстанцы о запрете на отопление домов углем в Алматы
Фото: depositphotos.com
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы активно обсуждают в Сети планируемый запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года, передает корреспондент агентства.
Может уже и дышать запретить? Столько выбросов разного рода ядовитых веществ... Как будто бани топят круглые сутки... А ведь еще не все газ могут подключить а дома как людям отапливать?" - написала tatuna19630303 под постом СМИ о планах по введению запрета.
Пусть бесплатно подключают газ,откуда у людей столько денег чтоб газ подключать че творят, че хотят", - подчеркнула kaluginasvetlana3.
Чем они думают там , на чем сидят , бани во первых в частном секторе и не у всех , во вторых топят раз в неделю а вот машин миллион и дымят с утра до ночи , на одном участке от улицы до улицы машин столько что все бани вместе взятые столько не дымят", - заявил sergeiradiukov.
Давайте тогда всех частников подключать к газу с 90% скидкой, люди переходили бы на газ если бы это было бы им по карману , а то подключение 350тыс. и выше и + еще оборудование 300тыс. и выше", - предложил пользователь bagiravishenka.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
С полным материалом и комментариями казахстанцев можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, внеочередная сессия маслихата города Алматы приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
По информации Zakon.kz, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года. Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года. По его словам, реализация данной нормы сопряжена с рядом правовых вызовов, которые могут стать основанием для судебных исков.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
03.04.2026, 15:09 188106
Сотни нетрезвых водителей выявлены на дорогах Алматы
В южной столице усилен контроль на дорогах
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала года полиция выявила несколько несколько сотен нетрезвых водителей, сообщает Polisia.kz.
В Алматы полиция усиливает контроль на дорогах города. С начала года на дорогах города выявлены и своевременно отстранены от управления транспортными средствами около 700 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Только с начала масштабного регионального оперативно-профилактического мероприятия "Стоп - нарушения" сотрудниками полиции пресечены 15 попыток управления транспортом в состоянии опьянения, что позволило избежать возможных дорожно-транспортных происшествий.
Все правонарушители привлечены к ответственности в установленном законом порядке.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС. Как показала экспертиза, в момент совершения ДТП водитель был пьян.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
03.04.2026, 10:45 205931
Командира роты будут судить после гибели солдата в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Главная военная прокуратура направила на рассмотрение в суд дело в отношении командира роты воинской части Гвардейского гарнизона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Завершено расследование уголовного дела по халатному отношению к службе командира роты воинской части Гвардейского гарнизона, ставшему одной из причин гибели 27 января текущего года солдата", - отметили в Главной военной прокуратуре.
Следствием установлено, "что должностное лицо не контролировало несение службы личным составом и обращение военнослужащих с оружием, а также превысило власть в отношении сослуживцев погибшего солдата".
В кратчайшие сроки собраны необходимые доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Следственные действия в части иных обстоятельств смерти солдата продолжаются, ход расследования находится на особом контроле Главной военной прокуратуры. В соответствии со статьей 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - заявили в Главной военной прокуратуре.
Как сообщалось ранее, 27 января военнослужащий срочной службы в Жамбылской области получил смертельное ранение при обращении с оружием.
Минобороны выступило с заявлением после гибели солдат в Казахстане.
03.04.2026, 09:57 208436
В Алматы задержали подростков за агрессивное поведение в общественных местах
Фото: скриншот из видео
Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях распространяются видеозаписи, на которых зафиксировано агрессивное и вызывающее поведение группы подростков по отношению к гражданам. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
По указанным фактам сотрудниками управления полиции Медеуского и Алмалинского районов проведены проверочные мероприятия. Несовершеннолетние установлены и доставлены в территориальные подразделения полиции. Установлено, что подростки являются гражданами Республики Таджикистан", - сообщили в полиции.
По данным ДП, все несовершеннолетние помещены в центр адаптации несовершеннолетних, с ними проводится профилактическая работа.
По результатам проверки к административной ответственности привлечены их законные представители за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, в отношении указанных лиц принимаются меры в рамках миграционного законодательства Республики Казахстан, предусматривающие их выдворение за пределы страны", - проинформировали в полиции.
В настоящее время по каждому факту проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних, добавили в ДП.
О других резонансных преступлениях можно прочитать в обзоре "Социальная деградация".
02.04.2026, 16:33 190581
Проблемы с соцплатежами у самозанятых: в КГД ответили на жалобы казахстанцев Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, отвечая на запрос Kazakhstan Today, прокомментировал жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления, передает корреспондент агентства.
При осуществлении оплаты социальных платежей лицами, применяющими специальный налоговый режим для самозанятых, действительно наблюдались технические затруднения. Данные технические проблемы были устранены до наступления срока уплаты социальных платежей за период февраль 2026 года", - заверили в комитете.
Напомним, в начале марта в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя.
Они отмечали, что проблема наблюдается сразу в нескольких банковских приложениях, что может свидетельствовать о системной технической ошибке.
Кроме того, самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить обязательные платежи им могут быть начислены пени и штрафы. По словам граждан, сроки уплаты приближаются, однако провести платеж пока не удается.
Одному из обратившихся граждан, работающему на режиме самозанятого, удалось связаться с районным управлением госдоходов в Алматы, где ему ответили, что сейчас "такая проблема наблюдается у всех". Но дату, когда вопрос будет разрешен, в ведомстве не назвали.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления.
05.04.2026, 12:10Столичные сотрудники МЧС спасли собаку из ледяной воды Есиля 05.04.2026, 19:3120271Новые сроки открытия проспектов Саина и Рыскулова озвучили в акимате Алматы 05.04.2026, 19:5418841МИД: инвестиционный потенциал Улытауской области обсудили на заседании регионального штаба 05.04.2026, 18:5712306Автобус с 50 вахтовиками перевернулся в Карагандинской области 05.04.2026, 18:0012276По факту нападения на полицейских в Атырау возбуждено уголовное дело 30.03.2026, 13:40392636Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта391326Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации299831Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 31.03.2026, 18:19278041Объем экспорта казахстанской сельхозпродукции достиг рекордных 3,5 трлн тенге 01.04.2026, 12:34258271Казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао 13.03.2026, 13:15675946Назначен новый зампредседателя Нацбанка 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации607416ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 14.03.2026, 17:43593521Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41551136В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 17.03.2026, 20:54543556Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?