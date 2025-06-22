Ливни с грозами ожидаются в большинстве областей Казахстана

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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере, ночью на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, возможен град. По республике ожидается усиление ветра, днем на юге с пыльной бурей, сообщает РГП "Казгидромет".





На востоке области Абай, на востоке Павлодарской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, в центре Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.





В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской областях, в области Улытау, на западе, юге, востоке Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





Сильная жара 35 градусов также ожидается сегодня днем в Алматинской области, областях Жетысу и Абай.





Напомним, 19 июня ураган накрыл Павлодарскую область. Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи. Сильный ветер повредил детские площадки, автобусные остановки, повалил деревья, которые повредили автомобили, а также травмировали людей. В городе Аксу женщина погибла из-за ветки, проткнувшей лобовое стекло автомобиля.



