Магистранты КазНИТУ смогут проходить практику в "Казатомпроме"

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - 21 апреля в Алматы подписано генеральное cоглашение между АО "НАК "Казатомпром" и НАО "КазНИТУ имени К. Сатпаева" о создании Международного научно-образовательного центра атомной промышленности, передает корреспондент агентства.

"Международный научно-образовательный центр атомной промышленности - это уникальная площадка для подготовки высококлассных специалистов. Совместные действия профессиональных кадров науки и производства дадут синергетический эффект в дальнейшем развитии атомной отрасли", - отметил ректор КазНИТУ имени К. Сатпаева Искандер Бейсембетов.

Основная задача центра - подготовка высококвалифицированных специалистов для атомной отрасли Казахстана, в том числе обучение иностранных студентов. Также по условиям соглашения у магистрантов КазНИТУ теперь есть возможность проходить практику в подразделениях "Казатомпрома".

На первом этапе центр атомной промышленности будет готовить специалистов по трем направлениям: автоматизация, металлургия и геология. По каждому из этих направлений будут готовиться от 10 до 20 специалистов, со временем их количество будет увеличиваться. Для преподавания дисциплин при центре сформирована Ассоциация почетных профессоров "Аксакалдар кенесі" (Совет ветеранов) из числа сотрудников и ветеранов Национальной атомной компании.

"Эта работа очень важна, поскольку в неё вовлекаются очень опытные специалисты "Казатомпрома", отдавшие много лет работы в этой компании и которые будут передавать свой опыт молодым кадрам. Кроме того, там будут также даваться специальные программы, направленные на повышение знаний в области автоматизации производства и повышение уровня английского языка. В целом, эта программа направлена также и на то, чтобы создать условия для постепенного обмена технологиями и информацией с другими странами, которые занимают позиции в атомной отрасли и которые заинтересованы в том, чтобы взаимообмен технологиями и знаниями в нашей отрасли продвигался ускоренным темпом", - прокомментировал Бейсембетов.

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