Мамин дал ряд поручений по развитию рыбной отрасли

Туркестан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел в Шардаре семинар-совещание по развитию рыбной отрасли страны, передает Kazakhstan Today.

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Аскар Мамин провел семинар-совещание по развитию рыбной отрасли Республики Казахстан. О ситуации и перспективах развития рыбной отрасли РК доложили министр экологии, геологии и природных ресурсов, председатель правления ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", руководители рыбоводческих хозяйств "KingFish", "Кызылорда балыК", "Хамит", "Шыгыс универсал", председатель правления АО "НУХ "КазАгро", акимы Восточно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областей.

Рыбная отрасль - один из динамично развивающихся секторов сельского хозяйства РК. За пять лет отечественное производство рыбы выросло более чем в пять раз: с 1800 тонн в 2016 году до планируемых 10 тыс. тонн в текущем году. Только за последние восемь месяцев объем выловленной и произведенной рыбы увеличился более чем на 19% - с 26,3 тыс. до 31,3 тыс. тонн.

Объемы производства рыбы выросли на 27% до 7,9 тыс. тонн, вылова рыбы - на 16,4% до 23,4 тыс. тонн. Объем поставок рыбной продукции на внутренний рынок вырос с 8,7 тыс. до 10,5 тыс. тонн (+20%). Порядка 60% (20,8 тыс. тонн) всего объема рыбы экспортируется. В отрасли занято более 12 тыс. человек.

Рентабельность инвестиционных проектов в секторе рыболовства и рыбоводства превышает 20%. Основной объем выращиваемой рыбы - порядка 70% - приходится на Туркестанскую область. Для стимулирования производства рыбной продукции введено возмещение части расходов при инвестиционных вложениях в рыбоводные хозяйства (25%), возмещение стоимости затрат на корма для рыб (30%) и другие меры.

До конца года будет принят пакет поправок в Налоговый, Водный, Земельный кодексы, ряд смежных законов, которые позволят эффективно использовать природные преимущества при выращивании рыбы, уменьшить затраты при строительстве рыбоводных хозяйств и снизить себестоимость выращенной рыбы.

В соответствии с поручением главы правительства, до 1 ноября каждая область разработает региональные программы развития рыбного хозяйства с конкретными индикаторами.

В соответствии с разрабатываемой концепцией развития рыбной отрасли, потенциал производства в Казахстане составляет 600 тыс. тонн в год. Потенциальный объем экспорта, по нашим оценкам, превышает 300 тыс. тонн ежегодно. Мы должны принять все меры, необходимые для исчерпывающей реализации этих возможностей", - сказал Аскар Мамин.

Глава правительства поручил Министерству национальной экономики совместно с министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и финансов предусмотреть меры по стимулированию кооперации в рыбном хозяйстве. Акиматам поручено проработать вопрос размещения в городах и других населенных пунктах торговых павильонов по продаже рыбы и рыбной продукции.

В рамках рабочей поездки Аскар Мамин посетил рыбоводческие хозяйства "Хамит" и "Vita", осмотрел выставку рыбохозяйственной продукции РК, а также ознакомился с ходом капитального ремонта плотины Шардаринского водохранилища и модернизации одноименной ГЭС. В Махтааральском районе глава правительства провел встречи с населением и ознакомился с ходом работ по восстановлению разрушенных жилых домов в селах Оргебас и Фирдоуси, а также строительством нового микрорайона в поселке Мырзакент для 500 семей населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык, пострадавших в результате наводнения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства