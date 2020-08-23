Марат Нурымбет назначен начальником главного управления военной полиции ВС РК

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев представил нового начальника Главного управления военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан Марата Нурымбета, передает Kazakhstan Today.



Министр поблагодарил за службу вышедшего на пенсию полковника Бауржана Лекерова, занимавшего должность начальника главного управления военной полиции с октября 2017 года до настоящего времени.



Полковник Марат Нурымбет - выпускник Казахского государственного юридического института. Проходил службу на различных руководящих должностях в системе Комитета национальной безопасности и Службы государственной охраны. Имеет опыт работы по организации контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, противодействия террористическим актам, сообщает пресс-служба Минобороны.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства