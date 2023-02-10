09.02.2023, 15:35 39921
Масштабное землетрясение в районе порта Чанаккале предсказал турецкий сейсмолог
В любой момент там могут начаться толчки
Фото: Depositphotos
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Анкара. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Следующее масштабное землетрясение в Турции может произойти в районе порта Чанаккале, заявил турецкий сейсмолог Доган Перинчек.
По его словам, примерно раз в 250 лет в этом районе бывает сильное землетрясение магнитудой около 7. Последнее было 287 лет назад, сообщает РИА Новости.
Время пришло, в любой момент там могут начаться толчки. Наблюдения, которые я провожу в Мраморном море, подтверждают это предположение", - подчеркнул Перинчек.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Сегодня также стало известно, что республика отправит в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составит 100 человек.
новости по теме
10.02.2023, 10:23 2861
В трех областях Казахстана перекрыто движение на пяти участках трасс
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 10.00 10 февраля в трех областях, в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения, информирует Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения "КазАвтоЖол".
По данным нацоператора, в Алматинской области перекрыты два участка:
- для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирского транспорта - Алматы - Усть-Каменогорск участок от города Конаева до села Шенгельды;
- для всех видов автотранспорта - Алматы - Шелек - Хоргос участок от села Байсеит до села Хоргос.
В Жамбылской области перекрыт участок для всех видов транспорта по трассе Алматы - Ташкент - Термез от села Кенен до селаБлаговещенка. Уточняется, что движение осуществляется через старый перевал Кордай.
В области Жетысу для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта перекрыты участки трассы Алматы - Усть-Каменогорск от села Шенгельды до села Карабулак, а также участок от села Карабулак до города Ушарала.
Для очистки автодорог задействовано 337 единиц дорожно- эксплуатационной техники и 636 человек.
10.02.2023, 09:50 3901
Казахстанские спасатели нашли под завалами в Турции троих живых людей
Ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы
Фото: МЧС РК
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Анкара. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Нурдагы из-под завалов полностью разрушенного после землетрясения здания спасатели МЧС Казахстана вытащили троих живых людей.
С момента прибытия второго эшелона спасателей МЧС Казахстана в Турцию ведутся круглосуточные поисково-спасательные работы. Местом поисков для второго эшелона определено полностью разрушенное здание в город Нурдагы - в 69 километрах от города Газиантепа", - сообщили в пресс-службе МЧС.
На данном объекте казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.
В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галлереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших - сегодня ночью удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч кубометров троих живых людей - мужчину и двух женщин", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что пострадавшие люди были незамедлительно переданы медицинским службам.
Напомним, в городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тела двух казахстанцев. Ранее 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.
09.02.2023, 16:05 40436
В Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции Дополнено
Фото: twitter/@pusholder
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы открылись два пункта по сбору гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции.
Пунктами сбора определены Depo Evolution Park, ул. Байтурсынова 22к1 и Международный аэропорт Алматы, расположенный по адресу ул. Майлина, 2, сообщили в акимате города.
Время приема: с 09.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.
Пункт сбора на базе аэропорта ориентирован на прием гуманитарной помощи в большом объеме.
На сегодняшний день в работу штаба волонтеров вовлечены активисты Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы, волонтеры крупных волонтерских организаций, как ОФ "Лига волонтеров Казазхстана", ОФ "QAMQOR CHARITY", РОО "Медицинская молодежь" и др. Волонтерами города подготовлены информационные видеоролики и афишы по сбору гуманитарной помощи. Волонтерами начата работа по распространению информационных материалов в чатах и социальных сетях.
Подготовлены 50 опытных волонтеров, для проведения разъяснительной работы и сортировки вещей в пунктах сбора. Гуманитарная помощь принимается строго по перечню, предоставленному посольством Турции в Казахстане.
На данный момент для гуманитарной помощи в первую очередь требуются:
- зимняя одежда (для взрослых и детей, важно - вещи должны быть новыми), пальто, куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы;
- одеяла, спальные мешки;
- термосы, ручные фонари, пауэрбанки;
- памперсы, средства личной и женской гигиены.
По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 873, ранены 62 937 человек.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
Сегодня спасатели прибыли в город Хатай для поиска пропавших граждан Казахстана.
Вчера стало известно о том, что при землетрясении в Турции без вести пропали несколько граждан Казахстана. Вечером 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку Сабину Мамадиярову. Поиски остальных продолжаются.
В Газиантепе казахстанские спасатели вытащили из под завалов троих живых людей.
Дополнено, 09.02.2023, 16.50
Между тем сегодня в центральной и восточной частях Турции зафиксировали серию новых землетрясений.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра EMSC землетрясения произошли:
- в 44 км от Кахраманмараш и в 12 км к востоку-востоку от Бахче, магнитудой 4,8;
- в 62 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 12 км к северо-востоку от Гёксуна, магнитудой 3,4;
- в 52 км к северо-западу от Кахраманмараша и в 15 км к востоку от Гёксуна, магнитудой 4,3;
- в 64 км к северо-западу от Адыямана и в 29 км к северу от Гёльбаши, магнитудой 3,3;
- в 62 км к северо-востоку от Кахраманмараша и в 16 км к юго-востоку от Эльбистана, магнитудой 3,4;
- в 61 км к северо-западу от Диярбакыра и в 11 км к северу от Диджле, магнитудой 3,5.
Дополнено, 09.02.2023, 17.34
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351, передает RT со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая.
Дополнено 09.02.2023, 20.02
Число жертв землетрясений в Турции возросло до 16 170, сообщает РИА Новости.
09.02.2023, 15:25 41921
Точечной застройке в городе мы максимально будем препятствовать - аким Астаны
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким столицы Женис Касымбек в ходе встречи с жителями Байконурского района заявил, что его позиция относительно точечной застройки совпадает с позицией горожан.
Точечной застройке в городе мы максимально будем препятствовать. По тем объектам, по которым есть проблемные вопросы, по большинству из них мы находим сегодня решения с застройщиками. Под государственные нужды будем изымать эти участки. Там, где еще не начато строительство, в основном, предполагаются социальные объекты", - цитирует zakon.kz акима Астаны.
Он также прокомментировал ситуацию с долгостроем по проспекту Республики на пересечении улицы Иманова.
Постараюсь найти собственника объекта, будем ускорять, в противном случае на основании закона примем меры: чтобы была какая-то смена или он продал, чтобы кто-то достроил. Каким-то образом будем искать продолжение механизма строительства", - добавил Женис Касымбек.
Ранее в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами. С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализация.
Стоит отметить, что строительные компании также приобрели невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность.
Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-бальной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
09.02.2023, 10:47 52701
В Алматы проведут сейсмологический аудит
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во второй половине текущего года в Алматы проведут новый сейсмоаудит, рассказал на встрече с жителями Бостандыкского района аким города Ерболат Досаев.
В ходе встречи горожанами был поднят вопрос об отсутствии учета сейсмики зданий в генплане города.
Сейчас Турция показала, что это очень опасно. Почему в генеральном плане не учитывается сейсмология?" - спросил житель района.
В ответ на это аким сообщил, что в 2021 году была утверждена новая карта сейсмического микрорайонирования, в ней все разломы утверждены.
Здания, о которых вы говорите, были построены до того. В Алматы идет сейсмоусиление зданий, о которых вы говорите, работа над этим продолжается. Сегодня город живет по тем требованиям, которые утвердил КазНИСА. В 2017-2018 годах был проведен аудит", - проинформировал Досаев.
Как заверил аким, новые тектонические разломы, появившиеся в Алматы в 2020-2021 годах, в новом генеральном плане учтены, так же как и все необходимые требования по сейсмике.
Все, что выше улицы Абая, - 10 баллов, ниже - в зоне 9 баллов", - резюмировал градоначальник.
Напомним, в СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
Летом прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
Также предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
09.02.2023, 10:05 54606
Сколько выходных и праздничных дней ждет казахстанцев в марте
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В марте праздничными днями будут Международный женский день - 8 Марта и Наурыз - 21, 22 и 23 марта.
В марте текущего года праздничным днем будет Международный женский день - 8 Марта. А на Наурыз жители страны отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта.
Таким образом, учитывая праздничные и выходные дни, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 12 дней, а при шестидневной рабочей неделе - 8 дней.
Кроме того, в марте казахстанских школьников ожидают весенние каникулы. Они продлятся с 18 по 26 марта включительно.
Напомним, в Казахстане перенесли дату последнего звонка в школах.
08.02.2023, 19:42 89061
Казахстанку нашли живой под завалами в Турции Дополнено
Фото: twitter/@anadoluajansi
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанку Сабину Мамадиярову нашли живой в Турции.
Сабина жива!!! Сломана только рука. Везут в больницу", - говорится в чате-поддержке для тех, кто ищет наших граждан в Антакье.
«Узнав примерное последнее местонахождение от родственников пропавших ребят, наши дипломаты немедленно обратились к турецким властям. Посол Казахстана Еркебулан Сапиев переговорил с руководством МВД Турции и те отправили группу спасателей по адресу. Сейчас идет операция по разбору завалов именно того дома, где в последний раз видели наших соотечественников. Пока нашли только лишь Сабину Мамадьярову. Работы продолжаются. Надеемся, что и остальных ребят тоже найдут», - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.
Четверо казахстанцев без вести пропали при землетрясении в Турции. Трое из них в провинции Хатай, один - в городе Адана. Но при этом официально наших соотечественников в списке погибших или раненных нет
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Сегодня также стало известно, что республика отправит в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составит 100 человек.
08.02.2023, 18:18 91081
Четверо казахстанцев без вести пропали при землетрясении в Турции
Фото: twitter/@cr7stianos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четверо казахстанцев без вести пропали при землетрясении в Турции. Трое из них в провинции Хатай, один - в городе Адана, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи.
Но при этом официально наших соотечественников в списке погибших или раненных нет, отмечает "Хабар24"
Сейчас в Турции действует 4-й уровень тревоги, он предполагает обращение за международной помощью. Поддержать турецкий народ вызвались 75 стран, 36 из них уже направили своих спасателей в зону бедствия.
Наши казахстанские братья откликнулись одни из первых и предложили оказать всяческую помощь. Выражаю признательность президенту Казахстана, всем государственным органам, а также казахскому народу за поддержку и оказанную помощь", - заявил Уфук Екиджи.
По последним данным, при землетрясении в Турции погибло более 8,5 тысячи человек, число пострадавших почти достигло 50 тысяч, сообщает РИА Новости.
По последним данным, погибли 8574 человека, ранены 49 133", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, в пострадавших провинциях обрушилось 6444 здания.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Сегодня также стало известно, что республика отправит в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составит 100 человек.
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