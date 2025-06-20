Масштабные изменения в расписании рейсов ожидаются в аэропорту Астаны

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны планируют временно закрыть взлетно-посадочную полосу и изменить расписание рейсов, - В аэропорту Астаны планируют временно закрыть взлетно-посадочную полосу и изменить расписание рейсов, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".





В связи с проведением ремонтных работ взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта в следующие периоды:





с 1 по 4 сентября 2025 года,

с 8 сентября по 31 октября 2025 года.





На сегодняшний день ежедневно с 10.00 до 18.00 по времени Астаны полоса будет недоступна для выполнения взлетов и посадок.





С 5 по 7 сентября полоса будет открыта полностью, рейсы будут выполняться в штатном режиме.





В связи с этим в расписании рейсов ожидаются изменения.





В воздушной гавани подчеркнули, что ремонтные работы проводятся в рамках планового обслуживания аэродромной службы с датчиком повышения безопасности полетов и качества обслуживания пассажиров и пассажиров.



