Более 500 млрд тенге вложит инвестор из ОАЭ в развитие аэропорта Астаны

На эти деньги будет построена дополнительная взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км, расширен существующий пассажирский терминал Т2, модернизирован грузовой терминал и т.д.

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Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Terminals Holding (ОАЭ) в течение 25 лет намерена инвестировать более 50 млрд тенге в развитие аэропорта Астаны, специальную экономическую зону и прилегающие территории, - Компания Terminals Holding (ОАЭ) в течение 25 лет намерена инвестировать более 50 млрд тенге в развитие аэропорта Астаны, специальную экономическую зону и прилегающие территории, сообщается на сайте аэропорта.





Компания заключила 25-летнее инвестиционное соглашение между дочерней компанией Terminals Astana Airport Limited о доверительном управлении международным аэропортом "Нурсултан Назарбаев".





Решение о масштабных инвестициях было принято после тщательной годовой проверки, начавшейся в ноябре 2023 года, после принятия аэропорта в операционное управление.





В ходе всестороннего анализа было детально изучено текущее состояние объекта, включая выявленные финансовые затруднения (убытки аэропорта составили более 14 млрд тенге в 2023 году), а также произведена оценка стратегических перспектив и возможностей для модернизации", - сообщили в пресс-службе компании.





Там отметили, что уже в первый год управления, в 2024 году, аэропорт достиг прибыли в размере 790 млн тенге, а пассажиропоток вырос с 7,5 млн пассажиров в год в 2023 году до 8,3 млн пассажиров в год в 2024 году.





В результате было принято решение о реализации комплексной программы развития аэропорта с общим объемом прямых инвестиций 153 млрд тенге, а также о привлечении косвенных инвестиций третьих лиц в размере до 393 млрд тенге в течение следующих 25 лет.





Эти средства будут направлены на полномасштабное расширение инфраструктуры", - уточнили в компании.





Средства будут вложены:





в строительство новой (дополнительной) взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км, соответствующей международным стандартам безопасности и эффективности. Новая ВПП позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта и обеспечит возможность параллельных взлетно-посадочных операций;

в расширение существующего пассажирского терминала Т2 и строительство нового международного терминала Т3, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 15 миллионов пассажиров в год к 2033 году и до 30 млн пассажиров к 2053 году;

в модернизацию грузового терминала, включая расширение складских площадей и внедрение современных логистических технологий, с целью увеличить грузооборот с текущих максимальных 12 тыс. тонн до 130 тыс. тонн к 2053 году;

в развитие топливно-заправочного комплекса с увеличением его площади более, чем в два раза - с 5,2 до 11,6 гектара, для бесперебойного обслуживания растущего числа рейсов.





Также в аэропорту будет создан инновационный многофункциональный кластер Aero City, который будет включать в себя гостиничные комплексы, деловые и торговые центры, а также современные выставочные и конференц-площадки.





Проект Aero City не только повысит привлекательность аэропорта, но и создаст новые рабочие места, став катализатором экономического развития всего региона, обеспечивая привлечение инвестиций третьих лиц и рост местной экономики", - подчеркнули в пресс-службе.





Компания берет на себя все финансовые обязательства по реализации масштабного проекта.





Реализация этого амбициозного проекта позволит превратить аэропорт Астаны в современный международный авиахаб, соответствующий самым высоким мировым стандартам. Мы уверены, что это партнерство станет важным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры Казахстана и укрепит экономические связи между нашими странами", - резюмировали в компании.



