Массовые гуляния, концерты, спортивные соревнования ждут жителей столицы 1 мая

Фото: astana.gov.kz

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Массовые гуляния, концерты, спортивные соревнования, праздничный стол и многое другое ждет жителей столицы в День единства народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Массовые народные гуляния, посвященные празднованию Дня единства народа Казахстана, пройдут 1 мая на площади у монумента "Казак елі", пишет официальный сайт столичного акимата со ссылкой на управление культуры и спорта.

На открытой площадке для гостей и жителей столицы будет представлена музыкально-хореографическая постановка "Ынтымагы елімнін, Елбасынын енбегі!". Свое мастерство зрителям продемонстрируют хореографические коллективы "Терра", "Наз", "Туган жер", группа "Алашулы", трио "Z", а также звезды казахстанской оперы и эстрады Сундет Байгожин, Медет Чотабаев, Зарина Алтынбаева, Маржан Арапбаева и Братья Жугунусовы.

Праздничное театрализованное представление продолжится концертом творческих коллективов этнокультурных объединений города Нур-Султана. Для всех желающих на площади будут проводиться спортивные состязания по национальным видам спорта белбеу куресі, аркан тартыс, поднятие гирь, асык ату и армрестлинг.

Центральной композицией площадки станет масштабная шатровая конструкция галерейного типа, под сводами которой будет организована выставка и накрыт общий праздничный стол, для которого каждое этнокультурное объединение приготовит блюда национальной кухни. Длина праздничного стола составит 50 метров.

Народные гуляния в честь Дня единства народа Казахстана на площади "Казак Елі" продлятся с 10.00 до 16.00. В этот же день, с 12.00 до 18.00, праздничные мероприятия будут проходить и на Городской площади перед акиматом (угол улицы Бейбитшилик - улицы Абая).

Здесь состоится концерт известных эстрадных исполнителей - на сцену выйдут Канат Умбетов, Газизхан, Ернар Айдар и другие. Ведущими праздничного концерта станут известные шоумены Азамат и Антон, а также Даурен Амреев.

Гости праздника также смогут продемонстрировать свою силу и принять участие в соревнованиях по асык ату, аркан тартыс, поднятию гирь и армрестлингу.

Кроме этого, 1 мая, в 17.00, в Конгресс-центре EXPO состоится творческий вечер композитора Армана Дуйсенова "Дружба мечты". На концерте выступят известные казахстанские артисты Роза Рымбаева, Нуржамал Усенбаева, группа "МузАРТ", Толкын Забирова, Жамиля Серкебаева, группа "Нур-Мукасан", Токтар и Бейбит, Индира Елемес, Маржан Арапбаева, Айгуль Косанова, Ерлан Рыскали, Айгерим Калаубаева и приглашенные иностранные артисты. Билеты продаются онлайн на сайте www.topticket.kz, а также в кассах города (ТРЦ "Keruen city", ТРЦ "Керуен", Концертный зал "Астана", Дворец "Жастар"). Стоимость билетов от 2000 до 8000 тенге.

В акимате добавили, что тематические спектакли, выставки, концерты, посвященные Дню единства народа Казахстана, будут проходить в театрах, музеях и других учреждениях культуры города. В честь праздника в столице будут организованы различные спортивные состязания. Всего в Нур-Султане запланировано более 20 праздничных мероприятий, с графиком которых можно ознакомиться здесь.

Первомайские празднования продолжатся не менее значимыми государственными праздниками - 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Основным мероприятием в честь 7 мая в столице станет грандиозный пятичасовой концерт под открытым небом, который будет проходить на Городской площади перед акиматом в формате дискотеки. С Днем защитника Отечества столицу поздравят и исполнят свои самые зажигательные хиты Мадина Садвакасова, Бейбит Кушкалиев, Ayree, группа "Заман", группа "3038", а также Раим и Артур. Ведущие вечера - Азат Абыкен и Олжас Рымбаев. Концерт начнется в 17.00 и продлится до 22.00.

В рамках празднования Дня Победы в столице 8 мая, в 10.00, на Центральном городском кладбище состоится возложение "Гирлянд Славы" и корзин с цветами к могиле воинов, погибших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны. Также в этот день в концертном зале "Астана" состоится концерт "Отан деп соккан журегі...", на котором артисты эстрады исполнят песни военных лет.

9 мая, в 11.00, пройдет ежегодная церемония возложения "Гирлянд Славы" к монументу "Отан коргаушылар". По традиции в парке "Студенческий" будет развернут городок, где установят 11 армейских палаток и накроют праздничный стол для ветеранов войны и тружеников тыла.

Концертные программы с исполнением песен военных лет пройдут 9 мая в парке "Студенческий". Также 9 мая в столице состоится ежегодный марш благодарных потомков "Жаужурек полк - Бессмертный полк". Сбор участников запланирован в 12.30 у монумента "Казак елі", маршрут будет проходить по проспекту Тауелсіздік до монумента "Отан коргаушылар".





Праздничный фейерверк в честь Дня Победы будет запущен с набережной реки Есиль 9 мая, в 23.00.

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