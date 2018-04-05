Мажилисмены разъяснили жителям Рудного социальные инициативы президента

Рудный. 5 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК Ирина Аронова, Бакытжан Ертаев, Гульнара Бижанова, Нурлан Абдиров, Альберт Рау и Арман Кожахметов провели встречи с жителями города Рудного и поселка городского типа Качар (Костанайская область), передает корреспондент агентства.

Депутаты прибыли в Рудный и Качар, чтобы разъяснить избирателям основные положения Пяти социальных инициатив президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Мажилисмены разделились: Ирина Аронова, Бакытжан Ертаев и Альберт Рау посетили Качарское рудоуправление; Нурлан Абдиров и Арман Кожахметов провели встречу со студентами и преподавателями Рудненского индустриального института, а Гульнара Бижанова и Юрий Тимощенко посетили Рудненскую городскую больницу, сообщили в пресс-службе мажилиса.

По итогам встреч депутаты отметили, что жители Рудного и Качара с удовлетворением восприняли социальные инициативы главы государства и выразили уверенность, что они благоприятно скажутся на благосостоянии казахстанских граждан.

Особое внимание во время встречи со студентами было акцентировано на третьей социальной инициативе - "Повышение доступности и качества высшего образования". Также большой интерес вызвала программа ипотечного кредитования "7-20-25".

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