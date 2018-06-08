Караганда. 8 июня. Kazakhstan Today - В Карагандинской области благодаря спецпроекту "Туган жер" построено и отремонтировано 76 социальных объектов, передает Kazakhstan Today.

"Цель программы - не просто создание и восстановление социальной инфраструктуры. Нам важно в первую очередь создать условия для подрастающего поколения. Нам не хватает детских и спортивных площадок. Бюджет не в состоянии покрыть всю потребность, и поэтому мы приветствуем политику малых дел и всегда их поддерживаем", - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане.

Он подчеркнул, что карагандинцы активно поддержали инициативу президента страны "Туган жер". С участием меценатов, общественных организаций и неравнодушных граждан за год в городах и сёлах области построено и отремонтировано 76 социальных объектов. Первым откликнулся прославленный боксёр Геннадий Головкин. Он подарил землякам детскую площадку, которая установлена в Майкудуке, во дворе дома, в котором вырос чемпион.

"После этого спонсоры уже установили порядка 40 спортивных и детских площадок", - сказал Ерлан Кошанов.

Он привёл в пример чемпиона мира по карате Тимура Райымбекова. В прошлом году по его инициативе в одном из дворов Караганды был построен спортивный мини-комплекс.

"В этом году организация, которую представляет Тимур Райымбеков, построит ещё 3 такие площадки. А через три года их будет уже 15 и заниматься на них будут до 1500 детей из социально защищаемых семей", - сказал глава региона.

Еще один предприниматель Нурлан Калтаев в рамках "Туган жер" построил в родном селе Коянды спортивную площадку и открыл единственный в районе семейный детский дом. В селе Буркутты бизнесмен построил здание и передал его Клубу аксакалов.

"В нём есть игровая зона, баня, банкетный зал. Для аула с населением в тысячу человек этот клуб стал реально популярным местом встреч для пенсионеров. Если в ночных клубах есть фейсконтроль, то в этом клубе, я бы сказал, эйджконтроль. Те, кто младше 60 лет, в этот клуб не попадут, и за этим аксакалы строго следят", - пошутил Ерлан Кошанов

В числе крупных проектов глава региона назвал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 260 млн тенге в селе Шахтёрское и реконструкцию детского сада в селе Щербаковское. В обоих случаях жизнь земляков улучшили руководители сельхозпредприятий Нуринского района.

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