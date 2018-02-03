Медведев высказался о землетрясении во время рассмотрения постановления 666

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Землетрясение произошло сегодня в Алматы, когда в городе проходило заседание Евразийского межправительственного совета. Глава правительства России Дмитрий Медведев не обошел это происшествие стороной, передает корреспондент агентства.

"Мы хорошо поработали в узком составе, в теплой атмосфере, сопровождавшейся небольшим землетрясением в период рассмотрения одного интересного вопроса, посвященного постановлению Совета министров Республики Беларусь №666, что, конечно, наводит на различные мысли. Тем не менее, все благополучно было рассмотрено, все решения приняты", - отметил в своем выступлении Медведев.

Напомним, сегодня, в 15.20, в Алматы зарегистрировано землетрясение магнитудой MPV 3,7. По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось силой 2-3 балла. Информации о повреждениях и разрушениях нет.

Сегодня в Алматы прошел международный форум ЕАЭС "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации" и заседание Евразийского межправительственного совета. В работе форума приняли участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также официальные делегации Азербайджана и Таджикистана.

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