Михаил Ломтадзе презентовал главам государств Казахстана и Узбекистана сервисы Kaspi.kz   

Фото: Акорда

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29 марта президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетили выставку AlmatyFair.ai, посвященную искусственному интеллекту.





Генеральный партнер выставки - казахстанская технологическая компания Kaspi.kz, стенд которой стал одним из самых интересных на мероприятии. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал лидерам двух государств о том, как компания создает инновационные продукты и сервисы, чтобы улучшать жизнь любимым клиентам и партнерам.





Для меня большая честь - представлять Казахстан на международных конференциях. Я всегда с гордостью рассказываю о результатах цифровизации в нашей стране. Государство создало все условия для развития современных технологий и сегодня Казахстан является примером для многих стран. Казахстанская компания Kaspi.kz разрабатывает сервисы, которые не имеют аналогов в мире. Наши инновации привлекают особое внимание глобальных инвесторов и технологических компаний. По кейсам Kaspi.kz учатся студенты Гарварда. Всё это - результат совместных усилий общества, государства и бизнеса. Я благодарю каждого казахстанца за доверие, которое вдохновляет нас на постоянное развитие и новые достижения"!





По словам Михаила Ломтадзе, суперприложением Kaspi.kz в Казахстане пользуются уже более 14 миллионов человек. Свыше 10 миллионов казахстанцев в год посещают сервис "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz - используют цифровые документы, производят замену водительских прав, переоформляют автомобили, получают свидетельство о рождении ребенка, заполняют налоговые декларации, регистрируют ИП, делают прописку по меcту жительства, получают различные справки и многое другое.





Kaspi.kz первым запустил переоформление автомобиля прямо на экране смартфона. Теперь за год 1,3 миллиона переоформлений производится в суперприложении Kaspi.kz. Раньше эта процедура занимала несколько дней, сейчас - несколько минут.





Михаил Ломтадзе также продемонстрировал высоким гостям работу инновационного Kaspi Картомата. Это устройство, полностью разработанное и произведенное в Казахстане, уже стало своеобразной визитной карточкой страны на международных технологических выставках. Менее, чем за 60 секунд глава Kaspi.kz распечатал платежную карту Kaspi Gold с надписью Welcome to Kazakhstan.





О Kaspi.kz





Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев и включает в себя ведущие в стране сервисе электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.





С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.





Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которых продают свои товары по всей стране.





Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.