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Минторговли и интеграции дало рекомендации для защиты жизни и здоровья граждан

16.03.2020, 09:43 6778
Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан дало рекомендации в целях исполнения указа президента о введении чрезвычайного положения в Казахстане из-за пандемии коронавируса COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан, передает Kazakhstan Today.
 
Так, согласно рекомендациям МТИ РК, следует установить ограничения функционирования крупных объектов торговли с 10 часов до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности. Кроме того, на территории торговых объектов должны быть закрыты кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные площадки.
 
Продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки должны функционировать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. 
 
Также рекомендуется осуществлять продажу хлебобулочных и кондитерских изделий только в упакованном виде.
 
Режим работы непродовольственных рынков рекомендовано сократить с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер. 
 
Также в пресс-службе отметили, что о рекомендациях по усилению мер санитарной безопасности будет сообщено дополнительно.
 

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