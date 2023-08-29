Министр просвещения заинтриговал по поводу решения о длительности учебного года
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства сообщил, что скоро ведомство огласит решение, продлят ли учебный год до 31 мая или же вернут прежнюю дату его завершения, 25 мая.
По его словам, эксперты уже завершили обсуждение по данному вопросу, сообщает Zakon.kz.
Были разные мнения. Есть те, кто за 34, кто за 36 недель. Каждое мнение для меня очень важно. Я выслушал все стороны", - сказал Бейсембаев.
При этом министр решил сохранить интригу по поводу окончательного решения.
Скоро вы услышите принятое решение. Мы подошли к этому, как требуется, - выслушали, обратили внимание и уважали каждое мнение, которое было высказано со стороны наших экспертов. Чуть-чуть терпения, и вы услышите", - отметил Бейсембаев.
Как сообщал Sputnik.kz, решение о продлении учебного года принимается без привлечения родителей учеников.
Напомним, принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
Родители заявили, что к концу учебного года школьники уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.
По поводу продления учебного года также высказались депутаты и эксперты.
Депутат мажилиса Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения при принятии подобных решений учитывать общественное мнение. А представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева заявила, что многие реформы в образовании оказались нерезультативными.
На сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Абишева.