22.08.2023, 15:37 80241

Министр просвещения заинтриговал по поводу решения о длительности учебного года

Эксперты уже завершили обсуждение
Министр просвещения заинтриговал по поводу решения о длительности учебного года
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства сообщил, что скоро ведомство огласит решение, продлят ли учебный год до 31 мая или же вернут прежнюю дату его завершения, 25 мая.

По его словам, эксперты уже завершили обсуждение по данному вопросу, сообщает Zakon.kz.

Были разные мнения. Есть те, кто за 34, кто за 36 недель. Каждое мнение для меня очень важно. Я выслушал все стороны", - сказал Бейсембаев.


При этом министр решил сохранить интригу по поводу окончательного решения.

Скоро вы услышите принятое решение. Мы подошли к этому, как требуется, - выслушали, обратили внимание и уважали каждое мнение, которое было высказано со стороны наших экспертов. Чуть-чуть терпения, и вы услышите", - отметил Бейсембаев.


Как сообщал Sputnik.kz, решение о продлении учебного года принимается без привлечения родителей учеников.

Напомним, принятый Министерством просвещения приказ о сокращении школьных каникул вызвал бурю негодования у общественности. Еще на стадии обсуждения под документом на портале "Открытые НПА" граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.

Родители заявили, что к концу учебного года школьники уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.

В ответ на решение министерства лишить детей части каникул родители предложили сократить отпуск министрам.

По поводу продления учебного года также высказались депутаты и эксперты.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова попросила Министерство просвещения при принятии подобных решений учитывать общественное мнение. А представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева заявила, что многие реформы в образовании оказались нерезультативными.

На сегодня самый актуальный вопрос - продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам), в начальных классах - плюс один час. Среднее звено - плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!" - сказала Абишева.

 
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Теги:Школыучебный годДлительность

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29.08.2023, 09:32 926

В Астане проходят антитеррористические учения

Граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования госорганов
В Астане проходят антитеррористические учения
Фото: Антитеррористический центр РК, gov.kz
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 29 августа текущего года в период с 09.00 до 14.00 столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом на территории Астаны планируется проведение планового антитеррористического учения.

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств оперативного штаба к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления", - сообщили в оперативном штабе по борьбе с терроризмом.


В этой связи, в штабе по борьбе с терроризмом призывают граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

Как сообщалось ранее, председатель КНБ Ермек Сагимбаев проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана.  
 
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Теги:УченияАстанаантитеррор
28.08.2023, 16:53 19211

Отравление в спеццентре Карагандинской области: скончался еще один ребенок

Причиной смерти стала сердечная недостаточность
Отравление в спеццентре Карагандинской области: скончался еще один ребенок
Караганда. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Скончался еще один ребенок, отравившийся в центре специальных социальных услуг в Карагандинской области.

В больницах Караганды продолжают получать лечение дети из центра специальных социальных услуг. Однако, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного пациента. Мальчик 2012 года рождения, находившийся в многопрофильной детской городской больнице, скончался 28 августа", - сообщили в региональном управлении здравоохранения.


Отмечается, что состояние ребенка изначально было очень тяжелое.

Тактика терапии постоянно обсуждалась с республиканскими специалистами. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Еще пять детей остаются в реанимации. Их состояние стабильно тяжелое", - добавили в управлении.


Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков в воскресенье, 30 июля. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.

В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку. Также проверку проведут во всех учреждениях, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям в республике.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента.
 
28.08.2023, 15:48 20976

Водителей свадебного кортежа в Актобе оштрафовали на 500 тысяч тенге  

Водители грубо нарушали правила дорожного движения
Водителей свадебного кортежа в Актобе оштрафовали на 500 тысяч тенге
Фото: Polisia.kz
Актобе. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Водителей автомобилей свадебного кортежа в Актобе оштрафовали на 500 тысяч тенге за грубое нарушение правил дорожного движения.

На видео, опубликованном Polisia.kz, видно, что автомобиль из кортежа развернулся поперек движения и поехал по дороге задом, а затем снова перерезал путь автомобилистам. Один из пассажиров также ехал, по пояс высунувшись из открытого люка на крыше.


Нарушения ПДД автомашинами Lexus 570, Toyota Prado, Lada Priora и Huindai в составе свадебного кортежа зафиксировали камеры уличного движения.

Водители авто привлечены к административной ответственности сразу по 8 статьям КоАП: 593 (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов), 601 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), 230 (Нарушение законодательства РК об обязательном страховании), 590 (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств), 612 (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления), 602 (Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами), 614 (Создание препятствий для движения транспортных средств) и 606 (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).

Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на сумму около 500 тысяч тенге.

В июле свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане.

В прошлом году в Алматинской области водителей свадебного кортежа оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.  
 
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Теги:НарушенияАктобеПДДсвадьбакортеж
28.08.2023, 15:45 21491

Нужно ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор - глава Мининформации

Министерство ведет строгий мониторинг по ограничению пропагандирующих реклам
Нужно ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор - глава Мининформации
Фото: pexels.com
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали считает, что нужно по возможности ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор и азартных игр, сообщает пресс-служба Мининформации Казахстана.

Как подчеркнул Дархан Кыдырали, министерство ведет строгий мониторинг по ограничению пропагандирующей рекламы.

К примеру, на интернет-сайтах. За 8 месяцев выявлено более 3 тысяч нелегальных азартных игр. Мы, конечно, дали им предупреждение, удалили. Но беспокоит то, что они увеличиваются с каждым днем. Я считаю, вместо погони за легким заработком нужно по возможности ограничить рекламу, пропагандирующую работу букмекерских контор и азартных игр", - подчеркнул он.


Дархан Кыдырали также высказался о лудомании.

Глава государства неоднократно поднимал данный вопрос. На Национальном курултае в Туркестане он дал по этому поводу специальное поручение. Это эпидемия, с которой нужно бороться всем обществом. В связи с этим сейчас ведется комплексная работа. В рамках этого в целом предусмотрено ограничение работы азартных игр, букмекерских контор в печатных СМИ, интернет-пространстве, на радио, а также на телеканалах", - добавил он.


Напомним, более 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией.
 
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Теги:Интернетвыявлениеазартные игры
28.08.2023, 15:30 22501

Правила езды на самокатах напомнили алматинцам

Ездить на электрическом транспорте можно по велодорожкам, крайней правой полосе проезжей части и тротуару
Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек напомнила алматинцам правила езды на самокатах.

Ездить на электрическом транспорте можно по велодорожкам, крайней правой полосе проезжей части и тротуару, напомнила Азирбек.

Согласно внесенным изменениям, водители электросамокатов двигаются по велосипедной дорожке. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом", - отметила спикер.


При этом водителю электросамоката должно быть от 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и в светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории.

Ранее в МВД РК рассказали, какие правила введены для самокатчиков в Казахстане. Там также пояснили, что кикшеринговые компании будут ограничивать скорость движения электросамокатов в определенных пешеходных и парковых зонах.

Благодаря встроенному GPS-датчику ограничение скорости сработает автоматически при заезде на такие участки. Кроме того, конструкцией электросамокатов предусмотрен "пешеходный режим движения", который позволяет самокатчикам автоматически держать скорость пешеходного потока. Что касается ответственности… Сейчас возможно привлекать их к ответственности за перевозку пассажиров и грузов (статья 593 КоАП, штраф 5 МРП), а также за нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения (статья 620 КоАП, предупреждение или штраф 3 МРП)", - рассказала старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.  


Также кикшеринговые компании предложили сформировать общий "список недобросовестных клиентов", и для таких пользователей все компании одновременно не будут предоставлять свои услуги (нарушающие ПДД, правила перевозки пассажиров и грузов, оставление самоката в неположенном месте и т.д.), а также использование полицией электросамокатов для патрулирования.
 
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Теги:ПравилаПДДСамокатыАлматы
27.08.2023, 20:54 44596

Чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай  

Вандалом оказался директор городского дома культуры казахского общества слепых
Чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай
Фото: скриншот
Актау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В эти выходные казахстанцы активно обсуждают ролик, где некий мужчина вырезает отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай, сообщает "Лада".

В пресс-службе акима Актюбинской области назвали имя и должность вандала. На видео Манас Кошербаев - директор городского дома культуры казахского общества слепых.

В городском отделе культуры Актобе отметили, что директором он является с октября 2022 года.

С 1 августа он находится в очередном трудовом отпуске. С 28 августа будет отозван в связи с увольнением работника временно исполняющего обязанности директора. По выходе на работу будут проведены разъяснительные работы по факту произошедшего в Мангыстау и будут применены соответствующие меры согласно законодательству РК", - заверили в городском отделе культуры.


 
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Теги:чиновниквандалМангистау
27.08.2023, 15:30 51516

В Кыргызстане выпал первый снег  

Снег выпал в Торугарте в Нарынской области
В Кыргызстане выпал первый снег
Бишкек. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Торугарте в Нарынской области выпал первый снег. Об этом рассказали очевидцы, которые находятся близ кыргызско-китайской границы, сообщает портал Кактус Медиа.

Ранее в Кыргызгидромете заявили о резком изменении погоды 27 августа днем и 28-29 августа.

Напомним, утром 14 августа в Восточно-Казахстанской области в окрестностях горы Белухи выпал снег.

 
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Теги:КыргызстангорыСнег
27.08.2023, 11:41 56521

Зоопарк Караганды показал подросших тигрят  

К трем месяцам они весят уже 10 кг
Зоопарк Караганды показал подросших тигрят
Фото: Depositphotos
Караганда. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинский зоопарк опубликовал видео, на котором показал подрастающих тигрят.

Малыши-тигрята очень быстро растут, кушают с аппетитом и грозно рычат. К трем месяцам они весят уже 10 кг, а к 2 годам их вес достигает уже 100 кг", - говорится в подписи к видео.



Ранее сообщалось, что в Карагандинском зоопарке родились двое тигрят. Подчеркивается, что это первый приплод у тигров в Карагандинском зоопарке за последние более чем 15 лет.
 
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Теги:зоопарквидеотигры

 

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