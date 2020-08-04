Министр здравоохранения высказался о возможном продлении карантина

Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой высказался о возможном продлении карантина, передает Kazakhstan Today.

Очень важно понимать, что принятие решения о продлении карантина четко взвешивается. Для нас очень важна динамика прироста заболевания либо его снижение. На протяжении этих двух недель мы будем ежедневно мониторить данные, и, если мы увидим стойкое снижение заболевания, тогда у нас есть план, о котором мы докладывали на государственной комиссии по поэтапному снижению мер", - сказал Цой, отметив, что, "если показатели в динамике будут ухудшаться, тогда будут приниматься другие решения".

В настоящий момент тенденция по положительной динамике показателей есть", - добавил он.

Он отметил, что порядка 1980 коек по стране перевели в режим ожидания либо койки начали работать по старому графику.

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