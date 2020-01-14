Минздрав предупредил казахстанцев о фейковой рассылке

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - В Казахстане получила распространение фейковая рассылка о медицинском страховании, передает Kazakhstan Today.

"Сейчас через мессенджер WhatsApp идет рассылка по принятию нового Кодекса вместе с приложенным аудиофайлом, где указано, что необходимо заключение договора и озвучивается "предостережение" для граждан. Хотела бы обратить внимание, что это фейковая информация. Если внимательно послушать аудиофайл, станет понятно, что речь идет о Российской Федерации и о федеральном законе о медицинском страховании. Никакого отношения к нашему законодательству данная информация не имеет", - сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова на пресс-конференции в СЦК.

Минздрав намерен обратиться в полицию, чтобы привлечь распространителей этих сообщений к ответственности, сообщает Kazprava.kz

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