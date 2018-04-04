Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил христиан с наступающей Пасхой

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Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил христиан с наступающей Пасхой04.04.2018
Общество  17:47

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы состоялась пресс-конференция главы православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, в ходе которой он поздравил христиан с наступающим праздником Пасхи, передает Kazakhstan Today.

"В светлые пасхальные дни мы будем молиться о мире во всем мире и, конечно же, о том, чтобы Бог благословил наш Казахстан, чтобы никогда не омрачалась эта древняя земля ссорами и разделениями, чтобы в согласии и братолюбии жили здесь люди разных народов. В преддверии святой Пасхи обращаюсь ко всем жителям Казахстана с пожеланиями встретить в радости Светлое Христово Воскресение. Пусть Господь в мире сохранит нашу страну - благословенный Казахстан, даст всем нам свою помощь в трудах, благополучие и счастье", - сказал он.

Несмотря на продолжающуюся капитальную реставрацию Вознесенского кафедрального собора Алматы, все праздничные богослужения будут совершаться в нем в обычном порядке.

Пасхальное богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 7 на 8 апреля. Глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит пасхальный крестный ход, праздничную утреню и литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 8 апреля - в сам день Пасхи - в 17.00 Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.
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