На "Байконуре" на стартовый комплекс вывезли РН "Протон-М" с космическим аппаратом "Ямал-601"

Байконур. 27 мая. Kazakhstan Today - Сегодня утром на космодроме Байконур состоялся вывоз ракеты космического назначения (РКН) "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником связи "Ямал-601" на стартовый комплекс, передает Kazakhstan Today.

Запуск телекоммуникационного космического аппарата "Ямал-601" должен быть осуществлен 30 мая.

"Решение о транспортировке РКН "Протон-М" на стартовую позицию приняла накануне госкомиссия после оценки итогов подготовки ракеты на техническом комплексе и готовности наземной инфраструктуры стартового комплекса. В течение нескольких часов ракету, установленную на стартовый стол, переведут в вертикальное положение, к ней подведут ферму обслуживания и подключат необходимые коммуникации. Затем специалисты ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и других предприятий Госкорпорации "Роскосмос" приступят к выполнению работ по графику первого стартового дня", - сообщили в "Роскосмосе".

С казахстанской стороны предстоящий пуск с космодрома Байконур будет сопровождать РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология", которое обеспечит экологический мониторинг. Сотрудники предприятия возьмут пробы почвы, воздуха и воды на предмет содержания в них опасных компонентов топлива.

В соответствии с графиком работ 14 мая завершились операции по заправке космического аппарата "Ямал-601" компонентами топлива.

На прошлой неделе российские и зарубежные специалисты успешно провели примерочные испытания переходной системы - адаптера, с помощью которой космический аппарат будет установлен на разгонный блок "Бриз-М". Результаты испытаний подтвердили механическую и электрическую совместимость переходной системы и космического аппарата.

Также была выполнена заправка баков высокого давления разгонного блока "Бриз-М" сжатыми газами. Ракета-носитель "Протон-М" собрана, прошла пневмоиспытания и подготовлена к проведению следующего комплекса электрических проверок.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в Российской Федерации. "Ямал-601" должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.

Новый спутник планово заменит на орбите спутник "Ямал-202" в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне.

Как сообщалось ранее, в апреле, после очередного старта сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгане осуществили экологическое обследование мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной с космодрома Байконур.

4 апреля, в 17.01 по времени Астаны, состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортно-грузовым кораблем "Союз-МС-11" №441. Пуск состоялся в штатном режиме.

Фрагменты первой ступени (боковые блоки) ракеты-носителя приземлились в пределах отведенных районов падения №49, 70 (Зона Ю-25), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области. Сотрудниками представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Байконыре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур, произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-2.1а", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

В районе падения сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя. Проводится отбор проб объектов окружающей среды, говорится в сообщении.

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